Federico Fashion Style furioso con Mila Suarez: “Basta fare la santarella!”

Scontro tra due pupe nella nuova puntata. Federico Fashion Style perde la pazienza

Federico Fashion Style nella nuova puntata del programma condotto da Barbara d’Urso su Italia Uno è sbottato contro Mila Suarez, intervenendo in difesa di Maria Laura De Vitis: “Basta fare la santarella”. Tra le due pupe invece non è mancata l’ennesima lite, che ha movimentato senza ombra di dubbio la serata.



Maria Laura De Vitis si sfoga dopo le critiche: “Non è stata rispettata la mia volontà”

I telespettatori de La Pupa e il Secchione Show questa sera hanno avuto modo di ascoltare lo sfogo di Maria Laura De Vitis, che ha avuto a causa delle critiche che le hanno rivolto gli altri concorrenti, accusandola di aver strumentalizzato la storia avuta con Paolo Brosio. Le parole pronunciate dalla pupa sono state: “Essere messa in ridicolo per una persona che ho frequentato prima non lo accetto, perchè mi attaccano così”. Ad attaccarla soprattutto è stata Mila Suarez, che nei giorni scorsi ha fatto i conti con una punizione: “L’ha utilizzato nel suo passato solo per andare in tv, se lei è qua a fare questo programma deve dire grazie a Paolo Brosio, la gatta morta sei tu, che hai utilizzato le altre persone, è inutile fare queste lacrime di coccodrillo che non servono a niente”. Questa sera la ex di Paolo Brosio si è difesa:

“Punto primo io e Paolo ci vogliamo tutt’ora bene, tornassi indietro lo rifarei, non sono pentita e non me ne vergogno, non accetto che non sia stata rispettata la mia volontà di non parlare delle mie relazioni passate, non hanno aspettato altro per ferirmi, mi ha stupito Emy e non me lo aspettavo, non me l’hai detto in faccia”.

Gianmarco Onestini si arrabbia con l’opinionista: “Io posso parlare quando voglio”

La ex di Paolo Brosio ha continuato a sfogarsi, perdendo la pazienza con Mila Suarez: “Ho espresso la volontà che non si toccasse questo argomento, non l’ho sfruttato per andare in televisione. Riesci a stare zitta un attimo, sto parlando con Barbara”. La replica della pupa che questa sera ha dato un nuovo bacio a Gianmarco Onestini è stata: “Sei aggressiva, gelosa, rilassati un po’. Il mio passato è una cosa privata, non è televisiva”. A proposito di quest’ultimo ha difeso la sua pupa: “L’unica persona che ha mancato di rispetto sei stata tu l’hai chiamata gatta morta, devi rispettare l’opinione degli altri”. Il secchione non appena Federico Fashion Style l’ha invitato a stare zitto, è sbottato: “Io posso parlare quando voglio”.

Dopo che Maria Laura si è difesa nuovamente ammettendo: “Forse ho iniziato a fare tv insieme a Paolo, spero che sia arrivato come sono fatta”, è intervenuta anche Antonella Elia: “Emy sei una ragazza giovane, perchè dire che è qui grazie a qualcun’altro, la mettete in continuo imbarazzo, ci sono donne giovani che non hanno avuto il papà e cercano una persona adulta, non va etichettata perchè è stata con un uomo grande”.