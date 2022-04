Paola Caruso squalificata dopo l’aggressione: punizione anche per Mila Suarez

La pupa e il secchione: arriva la squalifica per la concorrente: l’annuncio di Barbara d’Urso

E’ da poco finita la quinta puntata del reality show di Italia 1. Proprio sul finire della trasmissione la conduttrice ha rivelato qual è stato il provvedimento disciplinare preso nei confronti di Paola Caruso. Ed in questa occasione la conduttrice ha dichiarato che quest’ultima è stata definitivamente squalificata per aver aggredito Mila Suarez nella villa:

“Alla luce di quanto avvenuto in villa nelle ultime ore si rende inevitabile un provvedimento nei confronti di chi a prescindere da qualsiasi provocazione ha avuto un atteggiamento violento nei confronti di un’altra concorrente…Paola sei squalificata…”

Quest’ultima ha comunque preso molto bene l’espulsione dal programma dato che poco prima ha dichiarato di volersene andare perchè si è accorta di non essere adatta a partecipare a questo gioco.

Mila Suarez punita per il suo atteggiamento: dovrà dormire nello sgabuzzo insieme al suo secchione

Barbara d’Urso ha poi rivelato che anche per l’altra pupa sono stati presi dei duri provvedimenti perchè ha reagito molto male dopo essere stata aggredita da Paola Caruso. Difatti la conduttrice ha informato la concorrente di origini marocchine, la quale continua ad essere al centro delle polemiche per questo litigio in villa, che i suoi atteggiamenti hanno superato i limiti di tolleranza:

“Per tale ragione questa settimana dovrai vivere e dormire insieme al tuo secchione Gianmarco Onestini nello sgabuzzo, ma realmente non avrai la possibilità di uscire…Dovrai stare là dentro e basta!”

La presentatrice de La pupa e il secchione ha poi tenuto a sottolineare di non poter tollerare gesti di rabbia così forti: “E’ chiaro il concetto?” Comunque sia la concorrente ha accettato senza problemi il provvedimento, cogliendo l’occasione per chiedere scusa umilmente a tutti se con il suo comportamento ha offeso qualcuno.

Paola Caruso è una furia nei confronti della sua rivale: la conduttrice perde le staffe

Poco prima di questo annuncio c’è stato un nuovo scontro in studio a La pupa e sul secchione tra le due pupe. In questa circostanza la bionda showgirl si è scagliata come una furia contro la sua rivale, asserendo che sarebbe aggressiva ed una provocatrice nata: “Non deve passare da santarella…Mi spiace…Bisogna far vedere tutto…” Ovviamente è scoppiato subito il caos, tanto che Barbara d’Urso ha perso completamente le staffe: “Noi abbiamo fatto vedere tutto, tranquilla…Non transigo sull’aggressione fisica…”