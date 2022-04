Federico Fashion Style spara a zero su Paola Caruso: “Hai superato il limite”

La pupa e il secchione, Paola Caruso criticata dal giurato: “E’ tutto vergognoso”

E’ da poco iniziata una nuova puntata del reality show condotto da Barbara d’Urso. Ed in questa circostanza la conduttrice è subito partita a razzo mostrando in anteprima le immagini della furiosa lite tra la ex Bonas e Mila Suarez. Una volta finito l’RWM la d’Urso ha chiesto un’opinione ai giurati, i quali non hanno certo lesinato critiche alla bionda showgirl. E chi più l’ha attaccata è stata senza ombra di dubbio Federico Fashion Style, che non ha fatto mistero di credere abbia oltrepassato davvero il limite questa volta:

“Viviamo già con la guerra, siamo usciti da poco dal covid…Immagini davvero terribili…Classiche lacrime di coccodrillo…Hai superato ogni limite…Chiedi scusa ai telespettatori e a tuo figlio…”

Paola Caruso non cambia idea: “Per difendere mio figlio faccio questo ed altro”

La concorrente de La pupa e il secchione show, nonostante le critiche mosse dal giurato nei suoi confronti, ha subito dichiarato che per difendere suo figlio farebbe questo ed altro:

“Io per difendere mio figlio faccio questo ed altro…Non si deve permettere di parlare di mio figlio…E punto!”

A quel punto il giurato, che giorni fa ha umiliato Denis Dosio, ha subito controbattuto senza colpo ferire: “Non avresti dovuto partecipare ad una trasmissione televisiva…”

Mila Suarez nel mirino della sua rivale: “Non avete idea di cosa faccia nella villa”

Successivamente Paola Caruso si è scagliata contro la sua rivale, asserendo che nella villa ne farebbe di tutti i colori:

“Non avete idea di cosa faccia nella villa…Spacca i bicchieri…Urla svegliando tutti nella villa…Lasciate perdere…”

Ha poi preso la parola la showgirl di origini marocchine asserendo senza indugio alcuno di non aver mai e poi mai detto niente su suo figlio insinuando che Paola abbia perso la testa senza un motivo apparente. E’ poi intervenuta nuovamente Barbara d’Urso per annunciare al pubblico a casa che più tardi rivelerà quale sarà il provvedimento disciplinare nei confronti della ex Bonas di Paolo Bonolis, aggiungendo che comunque stasera non parteciperà alla gara: “La busta ce l’ha Soleil e quando glielo dirò leggerà in cosa consiste il provvedimento disciplinare per Paola…”