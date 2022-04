Federico Fashion Style umilia Denis Dosio: “Sei innamorato solo di te stesso”

Denis Dosio non convince Federico Fashion Style: l’affondo in diretta a La pupa e il secchione

E’ iniziata da poco questa nuova puntata de La pupa e il secchione show. E Barbara d’Urso ha subito rivelato ai telespettatori che anche nel suo show c’è un triangolo. Difatti Denis Dosio è conteso dalle due pupe Emy Buono e Nicole Di Mario. La conduttrice ha poi mandato in onda una clip in cui i telespettatori hanno avuto modo di vedere che l’influencer ha deciso di passare una notte insieme a Nicole facendo andare su tutte le furie Emy, la quale è stata consolata da Federico Fashion Style. Cosa ha detto? Quest’ultimo ha dapprima esortato la pupa a non rimanerci male, e successivamente ha colto la palla al balzo per lanciare una frecciata velenosa nei confronti di Denis: “Emy stai serena tanto Denis è innamorato solo di se stesso…”

Nicole Di Mario fa chiarezza a La pupa e il secchione: “Nessun bacio passionale con Denis Dosio”

Successivamente ha preso la parola Barbara d’Urso, la quale ovviamente ha chiesto a Nicole Di Mario cosa sia successo tra loro sotto le coperte. A quel punto la pupa, visibilmente in imbarazzo, ha dapprima fatto una risata, e successivamente ha negato che c’è stato un bacio passionale con Denis Dosio, il quale guadagna da vivere con i social:

“Tra noi non c’è stato nessun bacio appassionato…Ci sono stati solo baci a stampo…”

Barbara d’Urso però non ci ha assolutamente creduto: “Mi volete far credere che non c’è stato niente? E dai su…”

La pupa e il secchione, Emy Buono volta pagina: “Ci sono tanti altri uomini al mondo”

Barbara d’Urso ha poi voluto chiedere un’opinione su tutta questa faccenda ad Emy Buono, la quale non ha nascosto di essere rimasta davvero delusa da Denis Dosio: “Si era aperto con me…Mi ero montata la testa…” Tuttavia la concorrente de La pupa e il secchione ha fatto buon viso a cattivo gioco, asserendo che adesso cambierà mire: “Ci sono tanti altri uomini al mondo…”