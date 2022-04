Flavia Vento, doccia fredda a La pupa e il secchione: la giuria la boccia

La pupa e il secchione: Flavia Vento torna in studio nella speranza di poter tornare in gioco

Nella puntata di stasera del reality di Barbara d’Urso i colpi di scena non sono certo mancati. E giusto poco fa ha fatto il suo ingresso la pupa che ha deciso di ritirarsi. Il motivo? E’ presto detto, la donna ha dichiarato a tutti di aver cambiato idea e quindi di voler tornare in gioco. Per tale ragione ha deciso di esibirsi nei panni della sirena, nella speranza di poter convincere la temibilissima giuria dello show a darle un’altra chance. Ovviamente nel momento in cui l’ex concorrente si è esibita cantando come una sirena in studio hanno riso di gusto una po’ tutti i presenti.

Antonella Elia non ha dubbi: “Che se ne torni a casa immediatamente”

Se tutti in studio stasera a La pupa e il secchione hanno riso, i giurati molto meno. Difatti in questa occasione sono stati tutti praticamente d’accordo nel non dare una nuova chance a Flavia Vento, la quale è stata duramente attaccata da Arianna David giorni fa a Pomeriggio Cinque. E chi l’ha criticata maggiormente è stata senza ombra di dubbio la sua rivale di sempre, la quale l’ha invitata caldamente a tornarsene a casa perchè si dovrebbe solo vergognare: “In nome di tutti i lavoratori dello spettacolo…Cacciamola subito!” Le due hanno poi discusso animatamente. Comunque sia anche gli altri giurati hanno espresso parere totalmente negativo.

La pupa e il secchione show, l’ex concorrente la prende con filosofia: “Me lo aspettavo”

Barbara d’Urso ha poi chiesto a Flavia se c’è rimasta male per questa bocciatura senza se e senza ma. E quest’ultima ha dapprima fatto un sorriso di circostanza, e successivamente non ha nascosto che si sarebbe aspettata un epilogo del genere: “Onestamente me l’aspettavo…Però dai…Sono sicura che ci sarà un altro reality…” A quel punto Antonella Elia, visibilmente divertita, l’ha subito gelata, asserendo schiettamente di non credere che i telespettatori la rivedranno molto presto in qualche reality show, visto come si è sempre comportata in questi anni (d’altronde si è ritirata ben 5 volte stabilendo probabilmente un nuovo record). Quest’ultima si è poi accomodata al fianco delle altre pupe e secchioni indossando la fascia con su scritto ‘ritirata’.