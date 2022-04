Pomeriggio 5, Flavia Vento messa all’angolo da un’ospite: “Sei una bugiarda!”

Arianna David asfalta l’ex concorrente de La pupa e il secchione: il botta e risposta

E’ terminata poco fa l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio Cinque. E la seconda parte è stata dedicata interamente ai due reality show in onda attualmente sui canali Mediaset. Ospite d’onore c’era anche Flavia Vento, la quale ha continuato a dire di aver lasciato il reality di Italia 1 per motivi più che validi, senza però voler entrare nel merito: “Forse ho qualcosa di irrisolto in me…” A questo punto una delle opinioniste in studio l’ha attaccata senza colpo ferire, arrivando a darle più e più volte della bugiarda: “Bugiarda…Dici solo bugie…Sei la regina delle bugie…”

Flavia Vento replica all’opinionista di Pomeriggio Cinque: “Lasciare un reality è una mia sconfitta”

La popolare ex concorrente de La pupa e il secchione non si è però scomposta più di tanto rispondendo per le rime all’opinionista del programma quotidiano condotto da Barbara d’Urso quanto segue:

“Tu non sai niente di me ed è inutile che esprimi giudizi in questo modo…Evita di parlare di me…Parla di altro che è meglio…Lasciare un reality è una mia sconfitta…”

Arianna David, che giorni fa ha attaccato duramente Guendalina Tavassi, non ha però fatto il minimo passo indietro, asserendo che al contrario ha avuto modo di conoscerla molto bene, visto che insieme hanno partecipato anni fa a L’Isola dei Famosi: “Hai sputato nel piatto dove hai mangiato…I tuoi problemi si lasciano alle spalle…Porta rispetto…”

Vladimir Luxuria prende le parti dell’ex pupa: “Ecco qual è il problema”

Ha poi preso la parola la famosa opinionista de L’Isola dei Famosi oggi in studio a Pomeriggio 5 per spezzare una lancia in favore della showgirl di origini romane, asserendo che purtroppo i suoi abbandoni hanno fatto rimanere con l’amaro in bocca i tantissimi telespettatori perchè nei reality ha sempre funzionato tanto riscuotendo grande simpatia: “Questo è il problema reale…” E’ poi intervenuto Michele Cucuzza, asserendo di credere non sia giusto processarla, anche perchè se una persona è in difficoltà in una certa situazione non deve continuare controvoglia. Flavia ha quindi confessato di essere dispiaciuta di aver abbandonato anche questo reality, perchè alla fine è stata una bella esperienza che si porterà nel cuore tutta la sua vita.