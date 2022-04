Flavia Vento e l’addio a tutti i reality: “Non riesco a gestire l’istinto”

Flavia Vento confessa: “Ecco perchè me ne sono andata da La Pupa e il Secchione Show”

Nella nuova puntata del programma condotto da Barbara D’Urso su Italia Uno, l’ex pupa Flavia Vento non è riuscita a convincere i giurati a farla rientrare in gioco. La showgirl ai microfoni del format dedicato alla trasmissione in cui c’è stato un duro provvedimento per Paola Caruso, si è espressa sul fatto che abbandona spesso i reality a cui partecipa: “Lasciare il lavoro a metà non va bene e non mi piace. Sembro destinata a farlo ed è una mia sconfitta, so di sbagliare. Non riesco a gestire l’istinto che mi dice che devo andare via”. A questo punto finalmente la 44enne ha spiegato il motivo per cui ha scelto di concludere la sua esperienza nella trasmissione che vede al timone Barbara D’Urso, pur non scendendo nel dettaglio:

“Questa volta me ne sono andata per altri motivi, però ci tengo a precisare che a me dispiace sempre”.



La showgirl sul primo reality a cui ha partecipato: “Inventavano cose per screditarmi”

In questi anni Flavia Vento ha fatto capire che i reality show non fanno affatto per lei, per non averli portati mai a termine a causa dei suoi abbandoni. La showgirl ospite del format Pupa Party per iniziare ha detto di essere molto sensibile come persona e di seguire il suo istinto che delle volte sbaglia, dopodichè è tornata a parlare del suo ritiro al GF Vip 5: “Avevo un cane che stava male, quindi sono andata via per quello”. Successivamente non ha nascosto di essersi resa conto di aver commesso un errore di recente: “Un po’ mi sono pentita di essere andata via da La Pupa e il Secchione, però faccio quello che mi dice l’impulso”. L’ex pupa ha svelato anche un retroscena sulla sua permanenza nella villa: “Mi prendevano in giro perchè andavo a dormire alle dieci”.

La showgirl che ieri sera è stata bocciata dalla giuria ha parlato anche della sua partecipazione a La Fattoria, il primo reality in cui si è messa in gioco:

“Sono andata via perchè non riuscivo a gestire i concorrenti, era una continua lotta per stare davanti alle telecamere. Inventavano cose per screditarmi, e io lì ho rivissuto un po’ quando andavo a scuola e avevo i ragazzini che mi bullizzavano, non ho retto perchè inventarsi cose non sono vere, lo fanno adesso anche a L’Isola dei Famosi, sono dinamiche che a me non piacciono, non ho questa smania di vincere e apparire”.

Antonella Elia è stata sfufa della ex pupa nella nuova puntata: “Cacciamola subito!”

Intanto ieri sera la reazione della showgirl non si è fatta attendere, quando gli opinionisti non hanno accettato la sua proposta di farla tornare in gioco: “Me l’aspettavo però sono sicura che ci sarà un altro reality”. A far capire di essere stufa dell’ex pupa è stata soprattutto la fidanzata di Pietro Delle Piane: “In nome di tutti i lavoratori dello spettacolo, cacciamola subito!“.