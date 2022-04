Francesca Fialdini ha in serbo un grosso progetto ma frena: “Bisogna aspettare”

Francesca Fialdini annuncia una grande novità: “Sto scrivendo un romanzo intriso di psicologia”

Negli ultimi mesi il pubblico ha assistito alla grande scalata verso il successo di Francesca Fialdini, che con Da noi a ruota libera si è laureata come una delle leader domenicali. La conduttrice, reduce dal successo di Ci vuole un fiore, condotto venerdì sera in prima serata su Rai Uno, oggi tornerà con il consueto talk in onda nel pomeriggio di Rai Uno, ma nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Intimità ha preannunciato l’arrivo di un nuovo e interessante progetto. La Fialdini è infatti pronta a lanciare la sua ultima fatica letteraria, un bel libro che vedrà la luce, anche se non subito: “Sto scrivendo un romanzo intriso di psicologia, ricco di personaggi con atteggiamenti borderline”.

Da noi a ruota libera, successo incredibile: parla la padrona di casa del format

La domenica pomeriggio di Rai Uno, oltre all’immancabile Domenica In, è segnata anche dal successo di Da noi a ruota libera. Grande merito dunque per Francesca Fialdini che da anni conduce alla perfezione il programma, sempre pieno zeppo di grandi ospiti e spunti. Nel corso di una intervista rilasciata alla rivista Intimità, la presentatrice toscana ha commentato i grandi risultati raccolti dal programma nella prima parte di stagione televisiva: “In effetti questa ruota sta girando davvero bene e sempre più velocemente – ha ammesso il volto noto di Rai Uno – , anche se il secondo tempo della partita, inteso come stagione televisiva, è tutto ancora da giocare. Dobbiamo sempre sforzarci di mettere in campo energie positive”.

La conduttrice si racconta: “Sono grata a Roma, ma voglio tornare alle mie radici”

Oggi Francesca Fialdini tornerà sul piccolo schermo con una nuova puntata di Da noi a ruota libera, ricca di grandi ospiti e di interviste. Per quanto riguarda il futuro però la presentatrice di Rai Uno sembra avere le idee chiarissime sul da farsi. Originaria di Massa, negli anni la conduttrice si è trasferita a Roma per lavoro, ma parlando a Intimità ha rivelato il suo più grande desiderio: “Nonostante io sia eternamente grata la Capitale non è la mia città, non appena possibile tornerò a vivere dove affondano le mie radici”.