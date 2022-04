Da noi a ruota libera, ospiti della puntata del 10 aprile di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini svela tutti i protagonisti del suo talk nella puntata del 10 aprile

Come ogni domenica anche domani 10 aprile la conduttrice toscana sarà al timone della suo talk con un parterre ricco di ospiti ed è lei stessa a svelarli attraverso il suo profilo Instagram. Si inizia con due grandi cantanti. La prima è Orietta Berti artista che non ha bisogno di presentazioni e che attualmente sta vivendo una nuova giovinezza artistica dopo il successo lo scorso anno al Festival di Sanremo. La cantante a Da noi a ruota libera si racconterà con una lunga intervista. Altro artista presente sarà poi Samuele Bersani, noto cantautore romagnolo e autore di alcune tra le più belle canzoni della nostra musica. Anche Bersani, che non appare spesso in tv, concederà una lunga intervista alla conduttrice.

Ospiti di Da noi a ruota libera: due degli attori più amati delle fiction Rai nella puntata di domani

L’elenco di tutti i protagonisti che domani si alterneranno nel programma di Francesca Fialdini continua con due volti noti e amati delle fiction targate Rai1. Il primo è Livio Kone, attore noto per il ruolo di Daniele in Noi, fiction in onda domani sera, remake della serie statunitense This is us con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Il giovane attore fornirà delle anticipazioni e degli spoiler. Altro attore che prenderà parte al talk è Miguel Gobbo Diaz. Lui invece da tre stagioni impersona il poliziotto Malik Soprani in Nero a metà ed anche lui, ovviamente, fornirà delle piccole anticipazioni sulla serie. Durante la trasmissione, inoltre, verrà affrontato anche un altro tema, infatti entrambi gli attori sono italiani di seconda generazione e di colore e racconteranno come sono cambiati i ruoli a loro affidati nel corso degli anni.

Francesca Fialdini ringrazia Francesco Gabbani dopo il successo del loro programma: “Ha messo il suo lato migliore”

L’appuntamento con gli ospiti di Da noi a ruota libera del 10 aprile è per domani sempre su Rai1 a partire dalle 21.20 circa. Nelle scorse ore invece sui social la conduttrice ha voluto ringraziare il suo partner nello show Ci vuole un fiore per la passione e l’impegno messo nel progetto: “Voglio dire grazie a questo a questo ragazzo che ieri sera ha scaldato Raiuno con la sua vitalità e il suo entusiasmo. Ciascuno può scegliere cosa mettere in campo quando affronta un lavoro, una sfida, una relazione, ha messo quel suo lato migliore che in un mestiere emotivo ed emozionante come il nostro fa sempre la differenza.”