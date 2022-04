Francesca Fialdini in lacrime: attimi delicati a Da noi… a ruota libera

Scritto da Liliana Morreale , il Aprile 18, 2022 , in Notizie Varie

Francesca Fialdini scoppia a piangere per la storia di una sua ospite: “Si può rinascere sempre”

Anche ieri domenica 17 aprile, nella giornata della Santa Pasqua, la conduttrice toscana ha tenuto compagnia ai sui telespettatori con una nuova puntata di Da noi a ruota libera ricca di ospiti tra cui la scrittrice Chiara Amirante. La storia di quest’ultima è straordinaria. La 56enne sin da giovanissima ha rischiato di rimanere cieca a causa di una malattia, l’uveite, della quale al momento non c’è cura. Condannata all’angoscia ed alla cecità che lei ha definito ‘peggio di una condanna a morte’ la donna una mattina si è scoperta, inspiegabilmente e senza aver intrapreso alcuna cura, guarita tanto che adesso ha addirittura una vista superiore alla media. Questa incredibile storia e la sua testimonianza hanno toccato molto la conduttrice. Francesca Fialdini scoppiando a piangere alla fine ha concluso:

“Ci insegna che grazie all’amore si può rinascere sempre!”

Da noi a ruota libera raggiunge un importante traguardo: la conduttrice festeggia in diretta

Francesca Fialdini dal 2019 è al timone del suo talk in onda la domenica pomeriggio su Rai1. Il programma, che nel corso delle tre edizioni ha subìto delle modifiche, ruota a attorno alle storie di gente famosa o poco conosciuta che nel corso della propria vita ha saputo ‘girare la ruota’ nel verso giusto cambiane il corso. E proprio la puntata andata in onda ieri ha segnato un’importante traguardo, quello della 100esima puntata. La conduttrice toscana insieme ai suoi ospiti Gigi e Ross ha festeggiato in diretta con una bellissima torta ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione della trasmissione ed anche tutti coloro che la seguono sempre con affetto.

Ascolti dei programmi di ieri 17 aprile: Verissimo-Le storie tallona Da noi a ruota libera

E la puntata in questione del talk di Rai1 ha battuto negli ascolti le repliche delle interviste a Silvia Toffanin. Nel dettaglio il primo ha ottenuto 15.2% di share con 1.784.000 spettatori mentre il secondo registra il 13.9% di share con 1.619.000 spettatori. In generale in questa stagione televisiva l’inedita sfida tra i due programmi ha visto spesso un testa a testa notevole con la vittoria alternata della prima o della seconda tanto che entrambe le ammiraglie possono dirsi soddisfatte