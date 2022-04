Francesco Chiofalo corteggiato da Malena: la fidanzata reagisce male

La pupa e il secchione, il concorrente conquista il cuore di Malena: la fidanzata non ci sta

Barbara d’Urso, nella puntata di martedì scorso del suo reality show, ha mandato in onda una clip in cui la popolare attrice di film per adulti ha dichiarato di essere molto attratta da Francesco Chiofalo, arrivando addirittura a proporgli di passare una notte insieme nella villa. Ovviamente la fidanzata di lui non ha affatto preso bene questo corteggiamento, tanto che si è sfogata amaramente in queste ultime ore su instagram. Cosa ha detto? Ha rivelato ai suoi numerosissimi follower di star riflettendo sul da farsi:

“Mi prenderò del tempo per riflettere sulle mie decisioni (c’è davvero poco da ridere)…”

Francesco Chiofalo, la fidanzata Drusilla Gucci senza freni: “Vorrei evitare di aggiungere un teschio alla mia collezione”

Successivamente la fidanzata del concorrente de La pupa e il secchione, sempre in questo suo post pubblicato nelle sue storie su instagram, ha anche rivelato di volersi prendere del tempo per decidere il da farsi perchè vorrebbe evitare di fare qualche azione di impulso di cui potrebbe pentirsene in futuro (un avvertimento nemmeno troppo velato a Malena, che ha osato mettere gli occhi addosso al suo fidanzato): “Vorrei evitare di aggiungere un teschio alla mia collezione…” La popolare conduttrice del reality show di Italia 1, la cui puntata di martedì scorso è crollata negli ascolti, potrebbe decidere di invitare le due in studio per un confronto?

Malena nel mirino della fidanzata del concorrente de La pupa e il secchione: “Sei invitata a trovare altrove un rifugio notturno”

Drusilla ha poi concluso questo suo lungo post pubblicato nelle sue storie sul social fotografico invitando ironicamente l’attrice di film per adulti a girare a largo dal suo fidanzato Francesco Chiofalo, onde evitare spiacevoli conseguenze:

“Nel mentre, le gatte morte sono invitate a trovare altrove un rifugio notturno…Ancora paura del buio alla vostra età?”

Insomma la ragazza ha mostrato di essere molto gelosa e di non avere alcuna intenzione di lasciare libero il suo fidanzato di vedere l’attrice di film per adulti. Come andrà a finire tutta questa incresciosa faccenda? Chissà, intanto la fidanzata del pupo ha già affilato le unghie.