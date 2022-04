Francesco Chiofalo lasciato dalla fidanzata Drusilla? “Basta! Siamo in pausa”

Drusilla Gucci prende una drastica decisione sul fidanzato: “Sono coerente”

Un videomessaggio indirizzato a Francesco Chiofalo nella recente puntata del programma condotto da Barbara d’Urso su Italia Uno non è per niente piaciuto a Drusilla Gucci, al punto da arrivare a prendere una drastica decisione mentre il suo fidanzato si trova nella villa del reality show. Quest’ultima dopo non aver nascosto nuovamente il suo fastidio ha affermato:

“Ci eravamo detti determinate cose, io sono veramente schifata, non mi viene in mente un’altra parola, quindi basta! Per quel che mi riguarda siamo in pausa, sono coerente“.

Francesco Chiofalo in difficoltà a causa di una proposta: la reazione della fidanzata

Uno dei concorrenti de La Pupa e il Secchione Show è stato corteggiato dall’attrice Malena, che attraverso un filmato gli ha detto: “Ho notato che l’altra sera non mi hai tolto gli occhi di dosso e ho visto che hai uno sguardo sexy e intrigante. Poi volevo ringraziarti perchè hai detto che mi conosci come attrice e sei stato l’unico a dire che hai visto i miei film, grazie! Ho allora avuto un’idea, vorrei passare una notte con te in villa”. L’attrice poi ha aggiunto: “Ovviamente so che sei fidanzato ma tu le hai promesso che resterai con le mani in tasca e sicuramente è una donna di ampie vedute. Quindi se accetti, corro da te in villa e passiamo una notte insieme. Sicuramente ci divertiremo”. Il pupo parecchio in difficoltà, si è limitato a fare una precisazione sulla fidanzata: “In realtà non è di così ampie vedute, quella mi taglia le mani, non vorrei che il prossimo teschio che colleziona è il mio”. Nonostante il concorrente ha fatto capire di non poter accettare la proposta ricevuta, la sua amata non ha nascosto la sua delusione, infatti oggi si è sfogata tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram:

“Ieri sera mi avete chiesto tutti la mia opinione sulla puntata, e ho aspettato oggi perchè volevo dormirci sopra ma come mi sento non cambia, sono profondamente schifata e disgustata da quello che ho visto, sia per come una donna che sa che quell’uomo è fidanzato a fare quello che ha fatto che fa schifo e sia dal comportamento di lui”.

Inoltre l’ex naufraga ha inserito questa didascalia, per fare una precisazione: “Questo video l’avevo girato il giorno dopo la puntata, non l’avevo messo perchè volevo aspettare di cambiare idea, ma non è successo”.

Drusilla Gucci fa un avvertimento sui social: c’entra Francesco Chiofalo

Nelle scorse ore l’ex naufraga ha risposto a diverse domande da parte dei suoi fan, e a chi le ha chiesto se il suo fidanzato ha letto il suo libro ha affermato: “No, penso che l’ultimo fosse un libro dei piccoli, dopo quello che è successo non solo leggerà questo libro ma anche gli altri due, con una pistol* puntata alla testa”. Infine l’ha avvertito: “Sta rischiando la vita, è diverso”.