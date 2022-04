GF Vip 7, nel cast di Alfonso Signorini famosa soubrette? C’è però un problema

Pamela Prati vuole partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip: la richiesta ad Alfonso Signorini

E’ praticamente certo che la prossima edizione del GF Vip inizierà a settembre. Ovviamente adesso è un po’ presto per parlare dei concorrenti che potrebbero partecipare al reality show vip di Alfonso Signorini, anche se a quanto pare ci sarebbe già chi si è proposto. In base alle indiscrezioni raccolte da Alberto Dandolo sull’ultimo numero del magazine Oggi sembra che Pamela Prati starebbe facendo carte false pur di entrare nel cast del Grande Fratello Vip 7: “La showgirl starebbe facendo davvero di tutto pur di prendere parte alla prossima edizione del reality…”

Anticipazioni GF Vip 7: Pamela Prati vuole partecipare, ma c’è un grosso problema da risolvere

Successivamente il popolare giornalista del settimanale Oggi ha però fatto notare che ci sarebbe però un grosso problema da risolvere prima di dare il lasciapassare alla soubrette di origini sarde per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Difatti sembra che Pamela Prati non avrebbe ancora risolto il contenzioso legale con Mediaset. E questo motivo potrebbe tenerla molto lontana dalla casa più spiata dagli italiani di Alfonso Signorini, che giusto pochissimi giorni fa ha svelato un retroscena su Alex Belli. Come andrà a finire questa faccenda? Chissà, intanto una sua eventuale partecipazione al GF Vip 7 vorrebbe dire polemiche infinite, anche e soprattutto per via del ‘caso Mark Caltagirone’.

Alberto Dandolo non ha dubbi: “Pamela Prati sta cercando di tornare a lavorare”

Il giornalista del magazine Oggi ha poi concluso questo suo intervento asserendo che la popolare soubrette sta tentando davvero tutte le strade pur di tornare a lavorare in pianta stabile in Tv, anche se fino a questo momento ha trovato solo porte sbarrate: “E’ alla strenua ricerca di una nuova collocazione televisiva…” C’è anche da dire che il contenzioso legale con Mediaset certo non la aiuterà a tornare su Canale 5 tanto presto. Ma non è finita qua perchè quest’ultima ha fatto causa anche a Barbara d’Urso. E per tale ragione è da escludere che si possa vedere come ospite nelle trasmissioni di quest’ultima. Insomma il ritorno in Tv di Pamela Prati pare essere tutto in salita.