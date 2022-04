Gianluca Costantino a L’Isola dei Famosi? “Pazzesco”, cosa è venuto fuori

Un ex gieffino si candida al reality condotto da Ilary Blasi: “Un’esperienza che ti fa veramente crescere”

Gianluca Costantino noto al pubblico per essere un ex concorrente del GF Vip 6 è stato ospite del format condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri sulla piattaforma Mediaset Infinity, in cui si parla soprattutto di ciò che succede nel reality show basato sulla sopravvivenza. Quando gli hanno chiesto se parteciperebbe al programma che vede al timone Ilary Blasi, l’ex gieffino si è candidato:

“Sarebbe una sfida pazzesca secondo me, io credo che un’esperienza di questo tipo ti faccia veramente crescere, siccome io promuovo un po’ il lavoro mentale per riuscire a ottenere risultati sul fisico, credo che lì per eccellenza sarebbe questa cosa qua, un banco di prova importante, quando non hai da mangiare devi far forza sulla tua testa, andare a cercare il cibo perchè altrimenti hai fame”.

Gianluca Costantino rompe il silenzio su Alessandro Basciano: “Cercheremo di non litigare più”

Tra gli ospiti del programma Isola Party c’è stato anche Gianluca Costantino, un ex concorrente del GF Vip 6. Per iniziare il consulente finanziario genovese ha rotto il silenzio su Soleil Sorge: “Qualche giorno fa ci siamo sentiti”, dopodichè quando Ignazio Moser gli ha chiesto delucidazioni sul fatto che l’hanno visto uscire dal camerino della nota influencer italo-americana durante la finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha dichiarato: “Nulla di eclatante, ci eravamo promessi un brindisi, no gossip”. A questo punto l’ex gieffino ha parlato del suo rapporto con Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: “Sta rientrando tutto nella norma, litigare è assurdo, cercheremo di non litigare più“. Il 33enne inoltre ha fatto sapere da quanto tempo conosce il fidanzato della ex tronista con cui è stato ai ferri corti: “Giocavamo a calcio, siamo cresciuti insieme, ci siamo ritrovati in tante vacanze, ne abbiamo passate di cotte e di crude, poi ci siamo rivisti al GF Vip, lui non credeva ai suoi occhi”.

Roger e Estefania, frecciata da un ex concorrente del GF Vip 6: “C’è un po’ di furbizia”

L’ex gieffino ha fatto sapere la sua sull’esperienza che Floriana Secondi ha fatto nel reality basato sulla sopravvivenza: “Inizialmente avevo visto in lei una grande voglia di arrivare, di fare, di mettersi in gioco, poi si è un po’ spenta e ha voluto penso lei alla fine tirarsi indietro”. Il consulente finanziario inoltre ha detto di rispecchiarsi in Roger Balduino: “Dal punto di vista fisico, anche se umanamente non lo conosco, credo che l’atteggiamento sia molto giusto”. Il 33enne si è espresso anche sulla coppia amorosa formata nal naufrago brasiliano e la modella argentina: