Guenda Goria contro Mila Suarez: “Sei a La pupa e il secchione per accoppiarti?”

La pupa e il secchione, Mila Suarez affondata da Guenda Goria: lo frecciata su instagram

Mila Suarez è stata la protagonista assoluta della puntata di ieri sera de La pupa e il secchione. Difatti quest’ultima ha dapprima avuto un confronto con il suo ex fidanzato Alex Belli, e successivamente è stata separata dal suo secchione Mirko Gancitano dopo aver perso una prova contro Asia Valente. Ma i problemi per la showgirl di origini marocchine non sono finiti qua. Cos’altro è successo? Guenda Goria, in un post pubblicato nelle sue storie su instagram, ha scagliato una bella frecciata alla modella vedendo il modo in cui si sta comportando a La pupa e il secchione show, soprattutto nei confronti dei ragazzi: “Ma ha deciso di partecipare a questo programma per accoppiarsi?”

Mila Suarez nel mirino di Guenda Goria: “Ha ripiegato su Gianmarco Onestini”

Guenda Goria, dopo aver scagliato questa frecciata velenosa nei confronti di Mila Suarez, ha poi sganciato l’ultimo affondo. Difatti la fidanzata di Mirko Gancitano ha notato un certo avvicinamento tra Mila Suarez e Gianmarco Onestini. Proprio quest’ultimo tra l’altro l’ha anche difesa a spada tratta ieri sera in puntata. Per tutte queste ragioni la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha subito colto la palla al balzo per provocare la modella marocchina, che è stata anche difesa da Maurizio Costanzo sul magazine Nuovo: “Non riuscendo con Mirko ha ripiegato con Onestini che probabilmente è molto più adatto a lei…”

Guenda Goria commenta il look di Mirko Gancitano a La pupa e il secchione: “Bellissimo”

Successivamente Guenda Goria, sempre su instagram, ha anche voluto esprimere una sua opinione sul look sfoggiato ieri sera da Mirko Gancitano a La pupa e il secchione. In questa occasione il ragazzo si è presentato in studio in giacca e cravatta mostrando a tutti la sua eleganza. E questo look è stato apprezzatissimo anche dalla fidanzata, la quale sul social fotografico si è limitata a dire: “Sei bellissimo…”