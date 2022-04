Guendalina Tavassi e Estefania ai ferri corti: Luxuria su tutte le furie

Vladimir Luxuria sbotta contro i naufraghi: “Basta con questa cosa che vi volete mettere d’accordo!”

La nomination del leader Nick nella scorsa puntata del reality di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, ha fatto vacillare il rapporto tra due naufraghe. Guendalina Tavassi si è difesa, quando Estefania Bernal ha continuato a essere convinta che sia stata lei a consigliare al cantante dei Cugini di Campagna di fare il suo nome. Le due si sono accusate a vicenda di essere false, facendo perdere la pazienza a Vladimir Luxuria:

“Secondo me da tutta questa discussione il vincitore è Nick, che ha deciso lui chi votare, basta con questa cosa che vi volete mettere d’accordo! che restate delusi, ognuno deve votare per se, non in base a un accordo di gruppo”.

La sorella di Edoardo delusa dalla naufraga argentina: “Doppiamente falsa”

Nella puntata de L’Isola dei Famosi di questa sera, non si poteva non parlare del fatto che Guendalina Tavassi e Estefania Bernal sono ai ferri corti a causa della nomination di Nick. La sorella di Edoardo con cui la stessa è stata sotto choc inizialmente in Honduras, in una clip ha fatto sapere di essere rimasta delusa dalla naufraga: “Non ho ancora trovato un motivo per il quale abbia potuto dire e fare una cosa del genere, sicuramente caricata da Roger e Blind. Avevano ragione Floriana e Laura quando mi dicevano che è falsa”. Quando Ilary Blasi le ha chiesto se la modella è falsa, ha affermato: “Rimango sempre più delusa e sconvolta dalle amicizie che ho avuto in quel gruppo, di punto in bianco amo e poi ti massacrano. Eravamo in Palapa, fuori tutti quanti ci eravamo ci eravamo detti tra di noi chi nomini, e più o meno avevamo due nomi e chiedo a Nick tu che nome fai e non ho problemi con queste persone, quindi nella mia testa pensavamo potesse nominare una Licia, che magari era appena arrivata, quando si alza e dice Estefania e Roger, essendo amica di lei mi giro e le faccio sono sconvolta, pensavo nominasse Licia, nella sua testa forse ha pensato che io avessi detto a Nick di votare loro”. L’ex gieffina ha criticato l’atteggiamento della 26enne: “Doppiamente falsa se pensi che le amiche sono come te allora fanno queste cose, un’amica come me queste cose non le fa stai tranquilla”. La modella ha risposto: “L’amicizia è un’altra cosa, perchè devo inventare una cosa del genere”, venendo zittita dalla 36enne: “E’ una bugiarda!”.

Nick smentisce la versione di Guendalina Tavassi: “Io avrei dovuto nominare Jeremias”

La modella ha aggiunto: “Io l’altro giorno quando mi sveglio Nick era della nosta parte, per chiarire questa cosa gli dico ma perchè hai detto un altro nome e lui non sapeva niente”. A dire la sua ci ha pensato Licia Nunez: “In realtà l’altro gruppo non aveva intenzione di nominare me. I ragazzi mi hanno detto che volevano nominare Blind”. E’ intervenuto il cantante dei Cugini di Campagna: “Avevamo un altro accordo di gruppo, io avrei dovuto nominare Jeremias“.