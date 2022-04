Guendalina Tavassi fa ricredere Nicola Savino: “Brutto ricordo di lei all’Isola”

Nicola Savino svela cosa pensa di una naufraga: “E’ il personaggio un po’ più lontano da me”

Nicola Savino, uno degli opinionisti del reality di Canale 5 basato sulla sopravvivenza ha concesso un’intervista a Casa Chi. Il noto conduttore radiofonico e televisivo tra le tante dichiarazioni ha fatto sapere di essersi ricreduto in positivo su una naufraga, non nascondendo che non gli piaceva quando ha partecipato a una passata edizione del programma. In particolare il 54enne si è espresso su Guendalina Tavassi affermando:

“E’ un po’ lontana da me, quest’anno è più simpatica dell’edizione di dieci anni fa, ho un brutto ricordo, la ricordo constantemente contrapposta al Mago Otelma che io amo alla follia. Lei lo odiava, è cambiata la ragazza, sempre molto sanguigna, ma evidentemente la maternità, l’aver ritrovato il fratello ha un po’ smussato gli angoli, forse è il personaggio un po’ più lontano da me“.

Subito dopo ha sottolineato: “In generale non so se si è capito io non amo i professionisti del reality, mi sembrano un po’ caricati”.

La difficoltà dell’opinionista nel reality di Ilary Blasi: “Faccio molta fatica con i litigi”

Nicola Savino, opinionista de L’Isola dei Famosi, ospite del format Casa Chi e quando il giornalista Valerio Palmieri gli ha detto che le battute che fa Vladimir Luxuria nel programma a differenza delle sue non si capiscono subito, ha elogiato la collega: “Non ho avvertito questa tua senzazione. E’ pur dotata di un ottimo senso dell’umorismo, è più pronta a entrare a gamba tesa nelle dinamiche da reality puro”. Il noto conduttore ha ammesso la sua difficoltà nel reality che vede al timone Ilary Blasi: “Mi trovo abbastanza bene con i sentimenti, quando ci sono lacrime non mi irritano, invece faccio molta fatica con i litigi, io cerco di non litigare nella vita”.

Il conduttore ha spiegato per quale motivo prima dell’inizio della trasmissione aveva detto che Alessandro Iannoni è il naufrago che considera più simpatico: “Sopportazione per la madre, un po’ di simpatia, molto buon senso, capacità in realtà di smussare gli angoli”.

Isola, il noto conduttore l’ha confessato: “Ecco per quale concorrente faccio il tifo”

Il conduttore alla domanda verso quale naufrago nutre più simpatia attualmente, ha detto la sua sul fratello di Guendalina Tavassi che ieri sera è stata smentita: “Mi piace molto, ha alcune caratteristiche che sento mie, per esempio è un buon imitatore, da lui ho preso proprio una buona imitazione di Marco Cucolo”. Inoltre il noto 54enne ha fatto sapere di fare il tifo per Nicolas Vaporidis: “Lo sento molto simile a me, è una brava persona, lo dico senza vergogna, c’è affinità borghese, adesso non voglio usare parole difficili, ma io e lui non cerchiamo quel riscatto di borgata, siamo due normali”.

Alla domanda se c’è qualche concorrente con cui farebbe fatica a conviverci, invece ha risposto: “Non ti saprei dire, ci sono persone con cui ho più argomenti in comune e meno. C’è qualcosa che mi incuriosisce, non li conosco non so cosa mi potebbe infastidire”.