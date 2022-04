Guendalina Tavassi smentita da Clemente Russo: “Tutto falso quello che dice”

Nuovo scontro tra due naufraghe a L’Isola dei Famosi: interviene Clemente Russo

E’ già iniziata la nuova puntata del reality show basato sulla sopravvivenza condotto da Ilary Blasi, e Guendalina Tavassi in questi giorni si è sfogata dicendo che tutti i concorrenti si sono schierati contro di lei, soprattutto Laura Maddaloni e Clemente Russo. Quest’ultimo ha smentito la versione della sorella di Edoardo con queste parole questa sera: “Quello che diceva lei è tutto falso, sono arrivato su questa playa ho detto basta dissapori, non ho minacciato, ho detto vuoi questo gioco si aprono le danze, Edoardo va sempre in difesa della sorella”.



La sorella di Edoardo Tavassi si difende: “Mi hanno detto parolacce”

In questi giorni sono volate parole pesanti tra dei concorrenti de L’Isola dei Famosi. Nell’appuntamento in onda questa sera su Canale 5, Guendalina Tavassi che è stata sotto accusa, ha detto la sua su Laura Maddaloni: “Io penso che comunque sia proprio prevenuta nei miei confronti, quando è toccato a voi avere le cose vostre a me il caffè non mi è mai arrivato”. Riferendosi anche al marito della judoka, la sorella di Edoardo ha aggiunto: “Mi hanno detto parolacce, non ho detto nessuna parolaccia, a me fanno paura. Io ho regalato un cocco che ho trovato a metà, perchè devo ridividerlo”. La replica della 42enne non si è fatta attendere: “La prima cosa è facile etichettare le persone e a me non piace, sono venuta per dirti una cosa a bassa voce che è uscita, ti ho detto falla finita, io sono stata dalla tua squadra e sapevo dove prendere i cocchi, mi hai preso in giro dicendo pesco i cocchi, il giorno dopo è venuta a corrompere me e Estefania, non mi interessa il cibo, il mio lo regalo, la presa in giro, il fatto che li pesca al mare”.

Guendalina Tavassi non vince una prova: Vladimir Luxuria la smaschera

Successivamente le due naufraghe hanno dovuto affrontare una prova per poter vincere dei cocchi, e la sorella di Edoardo è stata pessimista: “Non li avrò mai”, venendo ripresa da Alvin: “Mi sembra mettere le mani avanti, è una strategia pericolosa, giocatela che è meglio”. A Vladimir Luxuria è sorto un dubbio non appena la 36enne ha avuto subito la peggio: “Non è che hai mollato per non dare soddisfazione alle persone a cui devi dare i cocchi?”. A quel punto la naufraga ha ripetuto la prova contro la judoka venendo però nuovamente battuta.