Guendalina Tavassi rimproverata da un ex naufrago: “Deve essere più elastica”

“Guendalina Tavassi deve essere più elastica con il fratello”, parla un ex concorrente

Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo due concorrenti del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, in questi giorni si sono resi protagonisti di diversi litigi. Ubaldo Lanzo, un ex naufrago del programma condotto da Ilary Blasi, durante l’ospitata al format in cui si parla di ciò che succede in Honduras e chiacchierando con Ignazio Moser e Valentina Barbieri ha fatto un rimprovero alla 36enne: “Deve capire pure il fratello, lasciamolo un pochino libero. Deve essere un pochino più elastica mentalmente nei confronti del fratello“.



Ex naufrago ammette: “All’Isola con Floriana Secondi? Preferisco Jovana per una pace interna”

Tra gli ospiti di una nuova puntata del format Isola Party, c’è stato anche un ex naufrago della scorsa edizione. Si tratta di Ubaldo Lanzo, che alla domanda se Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo che sono stati sotto choc inizialmente in Honduras, dureranno molto oppure si separeranno a breve ha risposto: “Egoisticamente da telespettatore li vorrei come coppia perchè sono più divertenti, se volessi salvare Edoardo stacchiamoli, perchè lei è una tosta. Come coppia danno molto, sono un po’ io e Fariba quando litigavamo, però io parto sempre dalla salute mentale”. Sempre durante la chiacchierata, il cromatologo si è espresso sul contrasto evidente che c’è stato tra due naufraghe:

“Per una pace interna e mentale Jovana, Floriana per sopravvivere, però vi ricordo è sempre meglio la pace interna. Preferisco Jovana e faccio tutto io”.

Ubaldo Lanzo dice la sua su Lory Del Santo: “E’ molto caparbia ma calcolatrice”

L’ex naufrago inoltre ha detto la sua su Lory Del Santo e Marco Cucolo. Il cromatologo ha assegnato il suo colore alla coppia, non risparmiando una critica alla showgirl:

“Lei è bianco optical, un neutro puro, il colore dell’emanazione e del riflettere, però lei è molto caparbia ma calcolatrice, pensa la notte quello che deve fare il giorno”.

Ovviamente l’ex naufrago si è espresso anche sul compagno della naufraga: “Lui è grigio chiaro, appartiene al nero più il bianco, deve dimostrare il suo carattere, meno permalosità, deve prendersi di più in autonomia, quella che a lui manca per sopravvivere sull’isola”. Il cromatologo si è espresso anche su Carmen di Pietro: “Fa la guerriera, quella che vuole proteggere però è molto insicura delle sue esposizioni, quando va in riflessione con se stessa ha dei crolli”. L’ex concorrente del reality show di Canale 5 su Alessandro Iannoni invece ha dichiarato: “E’ forte, molto razionale e osservatore, lui ha capito secondo me lo spirito dell’isola”.