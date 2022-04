Guendalina Tavassi sotto accusa: sfiorata nuova rissa all’Isola dei Famosi

E’ finita poco fa anche quest’ultima puntata del daytime del reality show adventure. E stavolta a finire nuovamente al centro delle polemiche è stata Guendalina Tavassi. Il motivo? Laura Maddaloni ha notato che quest’ultima e Carmen Di Pietro andrebbero sempre in alcune zone vietate ai naufraghi a prendere i conchiglioni, ma alla fine tornano sulla spiaggia con dei cocchi. E ovviamente la moglie di Clemente Russo si è subito sfogata in confessionale:

“Vanno per prendere i conchiglioni e tornano con i cocchi bagnati pescati dal mare…”

La donna, parlando di tutta questa faccenda con Licia Nunez ed altri naufraghi, ha poi dichiarato di sentirsi presa in giro: “Mi sento presa per i fondelli…Scusate…” E anche gli altri le hanno dato ragione.

Queste lamentele sono arrivate anche all’orecchio della popolare naufraga romana, la quale ovviamente si è difesa con le unghie e con i denti rispedendo al mittente tali accuse:

“Io non vado in zone proibite…Possono davvero insinuare quello che vogliono…Oggi sono tornata in spiaggia con sei conchiglioni e un riccio piccolo…”