Isola, scintille tra Laura Maddaloni e Guendalina Tavassi: sfiorata la rissa

L’Isola dei Famosi, alta tensione oggi tra due naufraghe: c’entra il cibo

E’ appena terminata questa nuova puntata del daytime del reality show adventure, e anche stavolta ne sono successe di tutti i colori. Difatti c’è stato un accesissimo scontro tra Laura Maddaloni e Guendalina Tavassi. Il motivo? In pratica quest’ultima ha deciso di non condividere con parte del gruppo i cocchi trovati sulla spiaggia. E questa sua scelta ha fatto andare su tutte le furie i due sposini. A prendersela maggiormente è stata proprio la bionda naufraga, che ha deciso di affrontare di petto la romana dicendogliene di tutti i colori: “Io a te ho sempre offerto tutto…Non mi suona questa cosa…” Tuttavia quest’ultima si è difesa con le unghie e con i denti rispedendo al mittente ogni accusa.

Laura Maddaloni e Guendalina Tavassi: acceso faccia a faccia a Cayo Cochinos

La moglie di Clemente, non contenta di aver attaccato la rivale per il modo in cui si è comportata, si è anche alzata dalla stuoia andandole incontro a muso duro quasi cercando la rissa. Quest’ultima si è un po’ impaurita indietreggiando e facendole presente di non gradire affatto i suoi modi di fare: “A me non piace quello che stai facendo eh…Te lo dico…” Ha poi preso la parola il marito della naufraga dell’Isola dei Famosi, la quale è stata criticata da Giacomo Urtis, asserendo di aver provato a mettere pace nel gruppo, ma si è purtroppo accorto che è praticamente impossibile. Per tale ragione ha già annunciato di pensare sia giusto che il gruppo si spacchi in due senza condividere più nulla: da una parte i Tavassi e i loro amici e dall’altra tutti gli altri.

Nicolas Vaporidis attaccato dai due naufraghi all’Isola: “Devi schierarti”

Clemente Russo e Laura Maddaloni hanno poi affrontato duramente anche l’attore romano, chiedendogli di smetterla di non schierarsi perchè non è possibile continuare in questo modo: “Basta fare la Svizzera…” Quest’ultimo ha comunque dato ragione alla coppietta, asserendo di pensare che sia assolutamente giusto condividere il cibo con tutti. Intanto poco più in là sulla spiaggia Edoardo Tavassi ha cercato di far ragionare la sorella, senza troppo successo. Quest’ultima ha infatti attaccato il fratello, non facendo mistero di credere sia troppo un bonaccione: