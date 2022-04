I Fatti Vostri, Anna Falchi fa cadere i dolci di Ernst Knam: VIDEO

Anna Falchi ha fatto cadere i profiteroles preparati da Ernst Knam e sua moglie Frau

Dall’angolo della pasticceria, al pasticcio, è il caso di dirlo: è successo nella puntata de I Fatti Vostri di oggi, venerdì 29 aprile 2022, con la conduttrice che, terminato lo spazio della ‘dolceria’, ha preso i bignè preparati dallo chef e da sua moglie portandoli dall’altra parte dello studio, raggiungendo nel salotto i colleghi Salvo Sottile, Emanuela Aureli e Umberto Broccoli. Una volta arrivata, a causa di un movimento brusco, il vassoio si è inclinato e i dolci le sono scivolati di mano finendo dritti sul pavimento dello studio! E’ seguito un momento di grande imbarazzo, con gli altri protagonisti del programma che si sono girati di scatto, prima di cercare di sdrammatizzare con qualche battuta.

I Fatti Vostri, l’imbarazzo della conduttrice per la gaffe: “Mi dispiace! E’ un sacrilegio”

“Nooo! Mi dispiace. Ho commesso un sacrilegio” ha commentato Anna Falchi dopo il pasticcio combinato. “Allora non sono l’unico che fa cadere le cose” ha asserito invece Salvo Sottile, riferendosi ad un precedente episodio analogo del quale è stato proprio lui il protagonista. A tale affermazione Anna ha replicato: “E’ vero, è successo anche a te”. E’ poi intervenuta Emanuela Aureli, che ha cercato di giustificare il fattaccio spiegando: “La base è scivolosa”. A chiudere il siparietto è stato poi Salvo, che ha ironizzato: “Anche oggi finirà a torte in faccia”.

Dove vedere il video di Anna Falchi che ha fatto cadere i dolci di Ernst Knam

Il video della gaffe di Anna Falchi circola da qualche ora su twitter (per vederlo basta cliccare sulla frase colorata), ma è disponibile anche la puntata integrale come sempre su Raiplay, sezione dedicata a Rai2, in particolare a I Fatti Vostri ovviamente. A proposito di Anna, è uscita in questi giorni una sua intervista in cui ha raccontato un episodio particolare della sua carriera, in occasione del quale si è trovata in grande difficoltà… Intanto ricordiamo che le prossime settimane saranno le ultime di questa edizione del fortunato programma del mezzogiorno di Rai2 diretto da Michele Guardì, che terminerà il 3 giugno.