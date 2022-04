Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez glissano sul tradimento: “Tutti giudicano”

Oggi è un altro giorno, la showgirl e l’ex ciclista rompono il silenzio sulle voci di tradimento

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, insieme al padre di lui Francesco, sono stati ospiti nella puntata di oggi del talk di Serena Bortone e si sono sbilanciati anche sulla loro vita privata e soprattutto sulle indiscrezioni delle ultime ore che vedrebbero la showgirl tradita dall’ex ciclista. La padrona di casa ha bollato subito tutto come inutili pettegolezzi mentre Moser, allargando il discorso ha ammesso:

“È un po’ un prezzo da pagare ma noi possiamo ritenerci fortunati per la vita che facciamo abbiamo la possibilità di viaggiare e conoscere persone però il prezzo da pagare è che sei sovrapposto mediaticamente e ognuno può parlare di te ed esprimere il suo giudizio.”

Più delusa è apparsa invece la sorella minore di Belen che ha dichiarato: “La cattiveria alla fine arriva.”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez difendono Jeremias e Gustavo all’Isola dei famosi: “Commenti crudeli”

Ed a proposito di giudizi e commenti sui social la coppia di fidanzati nel programma di Rai1 ha parlato anche dell’esperienza dei loro familiari nel reality di Canale5. In molti sanno infatti che il padre e il fratello della piccola di casa Rodriguez sono tra i naufraghi e nella puntata di ieri sera Gustavo è stato eliminato e spostato su un’altra spiaggia e attaccato sui social. L’ex ciclista li ha difesi:

“I commenti sui social sono stati crudeli, è un po’ come in bici quando c’è qualcosa bisogna incassare le critiche e farne tesoro.”

La showgirl invece ha commentato:

“Io sono una persone che rispetta tutti quanti, in questi giorni soprattutto sono stata molto amareggiata.”

La coppia glissa nel programma di Serena Bortone sul presunto tradimento: lo scoop delle scorse ore

Insomma, i due non hanno smentito chiaramente le voci sul presunto tradimento ma nel programma di Rai1 sono apparsi molto affiatati e complici. Insieme da cinque anni i due si sono conosciuti tra le mura della Casa più spiata d’Italia e da allora non si sono più lasciati sognando in grande anche di allargare la famiglia con un figlio. Tuttavia in questi anni le voci di tradimenti si sono susseguiti e l’ultimo scoop è esploso nelle scorse ore.