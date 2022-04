Il Borgo dei Borghi, Camila Raznovich annuncia sorprese: “Edizione spettacolare”

La conduttrice racconta cosa succederà stasera a Il Borgo dei Borghi su Rai3

Stasera andrà in onda la finale de Il Borgo dei Borghi alle 21:20 su Rai3. Alla conduzione Camila Raznovich che quest’anno è più emozionata che mai. Prima dell’evento la conduttrice si è raccontata in un’intervista su Tele Sette. Qui ha annunciato grandi sorprese per “l’edizione spettacolare” di quest’anno. Tra cui, forse, il tanto acclamato ritorno della diretta, dopo i tempi duri del Covid, che i telespettatori invocano a gran voce.

“Al momento ci stiamo provando. La diretta, però, dipende da molte variabili. Non ultima la situazione della pandemia”

spiega la Raznovich. Scopriamo intanto i borghi in gara: Verrès (Valle d’Aosta), Varallo (Piemonte), Millesimo (Liguria), Tremezzo (Lombardia), Levico Terme (Trentino Alto Adige), Soave (Veneto), Clauiano (Friuli Venezia Giulia), Compiano (Emilia Romagna), Castelfranco Piandiscò (Toscana), Pergola (Marche), Trevi (Umbria), Ventotene (Lazio), Navelli (Abruzzo), Riccia (Molise), Sant’Agata sui Due Golfi (Campania), Pietragalla (Basilicata), Oriolo (Calabria), Vico del Gargano (Puglia), Sutera (Sicilia), Cabras (Sardegna).

Camila Raznovich e la novità di quest’anno: “Edizione che strizza l’occhio ai giovani”

Dopo la difficile edizione condotta l’anno scorso quest’anno Camila Raznovich può trarre un piccolo respiro di sollievo. La situazione del Covid non si è del tutto appianata ma rispetto ad un anno fa i miglioramenti sono evidenti. Ecco perché la conduttrice de Il Borgo dei Borghi si sente più felice del solito e non nasconde una grande voglia di tornare a viaggiare che la colpisce in prima persona. La stessa che si augura di trasmettere ai telespettatori di Rai3 mentre si decreterà il vincitore tra quelle che sono state indicate come le realtà più belle d’Italia. E poi quest’anno la Raznovich spiega che c’è una novità:

“E’ un’edizione che strizza l’occhio anche ad un pubblico giovane, quello presente sui social network”.

Qual è il segreto del successo de Il Borgo dei Borghi? Lo svela la conduttrice

Ogni anno Il Borgo dei Borghi si assicura la propria presenza nella prima serata di Rai3. Un traguardo non scontato in un periodo in cui la televisione è in continuo fermento e l’offerta è davvero immensa. Qual è dunque il segreto che porta questo programma a resistere nonostante i tempi difficili? La risposta arriva direttamente dalla conduttrice Camila Raznovich che dice: