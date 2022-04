Il cantante mascherato 4 si farà? Milly Carlucci rompe il silenzio

Nessun rischio per Il cantante mascherato: la conduttrice conferma la quarta edizione

Lo show di vip in maschera del venerdì sera di Rai1 ha salutato i telespettatori meno di due settimane fa, ma i rumors sulla riconferma e sulla cancellazione si susseguono ancora. Ed adesso a rompere il silenzio ci ha pensato la padrona di casa che, attraverso un post su Instagram, ha confermato che la 4^ edizione de Il cantante mascherato si farà. Milly Carlucci, nel dettaglio, ha postato una foto insieme a Lino Banfi e Giancarlo Magalli con le rispettive figlie, chi segue lo show sa che le due coppie di artisti si è scoperto essere, rispettivamente, il Pulcino e la Lumaca. A corredo della foto inoltre vi era anche questa eloquente dichiarazione:

“Ci vediamo il prossimo anno per la quarta edizione. Grazie a tutti per aver giocato con noi.”

Milly Carlucci, è ufficiale! La prossima edizione dello show si farà: cambiamenti in vista?

La conduttrice nelle scorse ore su Instagram ha ufficializzato che lo show di vip mascherati ritornerà in onda anche l’anno prossimo e questo nonostante tutti i rumors e le indiscrezioni degli ultimi giorni sul rischio di cancellazione dello show. Tuttavia una volta sicuro che Il cantante mascherato avrà una nuova edizione in molti si chiedono se il format subirà delle modifiche, soprattutto su alcuni aspetti che in queste settimane sono stati molto criticati. La prima critica riguarda il fatto che la conduttrice ha attinto troppo in questo show da un altro suo programma, Ballando con le stelle, molti personaggi infatti a vario titolo hanno partecipato ad entrambi i programmi come i concorrenti Paolo Conticini e Simone Di Pasquale ma anche le investigatrici Sara Di Vaira e Rossella Erra. Altra critica verte sui duetti, considerati poco attraenti. Ed infine delle polemiche hanno riguardato anche i costumi non molto curati.

La trasmissione del venerdì sera di Rai1 tornerà in onda l’anno prossimo: la conduttrice rinnova la giuria?

Quest’ultima edizione dello show del venerdì sera di Rai1 non ha brillato negli ascolti. Nel corso delle varie puntate ha avuto una media di poco superiore al 16% di share mentre la finale si è risollevata, infatti è stata vista da 3.507.000 spettatori pari al share 21.8%. I motivi dello scarso appeal del programma secondo siti e giornali è da ricercarsi non solo nei motivi sopra indicati ma anche e soprattutto nella giuria formata da Caterina Balivo, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Arisa. Su tutti, sul sito di Davide Maggio si legge:

“Non hanno aggiunto nulla allo show, creando troppo spesso confusione nell’indagine delle identità nascoste, nonostante il ruolo di investigatori risulti sulla carta più interessante e avvincente dei soliti giurati che imperversano nei vari programmi.”

La conduttrice deciderà di cambiare i suoi investigatori?