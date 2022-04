Milly Carlucci, problemi per Il cantante mascherato: 4^ edizione a rischio?

Il cantante mascherato 2023 si farà? Nuovi problemi per Milly Carlucci: l’indiscrezione

Venerdì scorso si è conclusa la terza edizione de Il cantante mascherato con la vittoria di Paolo Conticini che si è rivelato essere il concorrente dentro la maschera della Volpe e già circolano indiscrezione sulla prossima stagione televisiva. Lo show di maschere di Milly Carlucci tornerà in onda l’anno prossimo o rimarrà in stand by? Le voci in tal senso si susseguono e l’ultima indiscrezione l’ha lanciata Dandolo su Oggi. Secondo il settimanale infatti la prossima edizione de Il cantante mascherato è a rischio e si legge anche i motivi della mancata riconferma dello show di Rai1:

“I vertici Rai lo considerano troppo costoso e di scarso appeal per il target pubblicitario di riferimento.”

Milly Carlucci chiude Il cantante mascherato 2022 con il 21% di share: a rischio la prossima edizione?

L’ultima puntata di Il cantante mascherato 2022 è andata in onda venerdì 1 aprile ed ha visto la vittoria di Paolo Conticini nelle vesti della Volpe. Sul podio poi sono salite anche le maschere del Pulcino, Lino Banfi con la foglia Rosanna e Lumaca e Camaleonte rispettivamente Giancarlo Magalli con la figlia Michela e l’attore Riccardo Rossi. Lo show di Milly Carlucci ha chiuso questa edizione con dei buoni ascolti, ha ottenuto il 21.87% di share e 3milioni 507mila spettatori ma la media delle varie puntate era più bassa intorno al 17% di share e per questo si è ipotizzato più volte che Il cantante mascherato non fosse riconfermato per la prossima edizione. Questa tesi viene sposata anche da Dandolo che sul settimanale aggiunge anche:

“Solo una riduzione dei costi e un rinnovamento nel cast fisso potrebbe salvare la messa in onda dello show.”

Il cantante mascherato 4 tornerà in onda rinnovato: cambiamenti nella giuria dello show di Milly Carlucci?

Insomma, secondo il giornalista Il cantante mascherato 4 dovrebbe essere profondamente innovato in alcuni punti per sopperire alla critiche ricevute magari cambiando la giuria. Attualmente al posto degli investigatori ci sono Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Arisa e Caterina Balivo. Solo i primi due sono presenti sin dalla prima edizione mentre la conduttrice è approdato l’anno scorso e la cantante quest’anno ma non è escluso che per la prossima edizione Milly Carlucci, se si farà, decida di cambiare in tutto o in parte la giuria.