Il paradiso delle signore, anticipazioni 18 aprile: tensione tra Vittorio e Dante

Anticipazioni puntata di oggi della soap di Rai1: Beatrice in coma, duro scontro tra Vittorio e Dante

Nella puntata del 18 aprile 2022 de Il paradiso delle signore non mancheranno i colpi di scena. Beatrice a causa della caduta delle scale è finita in coma e le sue condizioni non accennano a migliorare. Vittorio farà di tutto per assicurarsi che la cognata sia sottoposta alle migliori cure da parte dei medici più stimati ma le speranze, al momento, sembrano essere veramente poche. Dagli spoiler sulla prossima puntata della soap si apprende anche continueranno le tensioni tra Dante e Vittorio. Il Romagnoli vorrebbe rimanere vicino alla donna poiché sinceramente innamorato di lei, ma allo stesso tempo Conti non gli crederà ma anzi al contrario lo accuserà di essere la causa dell’incidente della donna e di averla usata sin dall’inizio. Ci sarà un duro scontro tra Vittorio e Dante.

Spoiler de Il paradiso delle signore della 18 aprile: Umberto deve scegliere tra Adelaide e Flora

Le anticipazioni sulla puntata di oggi de Il paradiso delle signore svelano anche che dopo il bacio con Umberto Flora inizierà a fantasticare il suo futuro insieme al commendatore e di poter vivere alla luce del sole la loro storia d’amore. Invece la giovane stilista dovrà fare i conti con l’intromissione di Adelaide. La contessa metterà il commendatore davanti una scelta ed alla fine Guarnieri le dimostrerà di tenere a lei. E poi ancore dagli spoiler si apprende che Ferdinando dichiarerà il suo amore a Ludovica la quale sarà sempre più delusa e distante da Marcello, quest’ultimo infatti si sentirà sempre più impotente e frustrato per non poter aiutare economicamente la sua ragazza.

Il paradiso delle signore, cosa è successo a Beatrice Conti: il piano di Dante

Durante l’ultima puntata della soap dei record di Rai1 si è assistiti all’incidente a Beatrice Conti. La donna, che sta iniziando a provare dei sentimenti per Dante, ha scoperto il doppio gioco dell’uomo ed il fatto che non sia per nulla limpido. Il Romagnoli ha da sempre in mente di distruggere Vittorio e l’acquisto delle quote del Paradiso sono solo un passo in tal senso. Sconvolta quindi la donna una volta scoperto l’inganno ha avuto una brutta caduta dalle scale ed è finita in coma dopo aver sbattuto la testa.