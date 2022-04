Il paradiso delle signore, anticipazioni 15 aprile: arriva un bacio inaspettato

Anticipazioni puntata di oggi della soap dei record di Rai1: tra Umberto e Flora scatta il bacio

Dagli spoiler sulla prossima puntata de Il paradiso delle signore si apprende che, a sorpresa, ci sarà un clamoroso bacio tra Flora e Umberto. Facendo un passo indietro la giovane Ravasi ha completamente perso la testa per il commendatore che invece continua a mettere al primo posto Adelaide. La giovane quindi dopo essersi confidata con Ludovica e convinta che la storia d’amore con l’uomo sia impossibile deciderà di lasciare villa Guarnieri. Arrivato il momento però di lasciare l’abitazione succederà qualcosa di imprevisto a rincorrere la ragazza e tentare di convincerla a restare ci sarà proprio il Guarnieri. Umberto, che non potrà più mentire a se stesso i suoi sentimenti, bacerà Flora. A complicare il tutto c’è uno spiazzante dettaglio, all’effusione assisterà Adelaide!

Il paradiso delle signore spoiler del 15 aprile: Armando consola Marcello

Dalle anticipazioni della puntata di oggi della soap boom di ascolti si scopre che Marcello sarà sempre più in crisi. Ferdinando ha deciso di aiutare economicamente Flavia nel sostenere l’operazione oltreoceano. La donna avrebbe preferito che Ludovica non ne sapesse niente ma invece la giovane lo ha scoperto e non ne è stata per niente entusiasta. La notizia è giunta anche a Marcello che, già in crisi e avvolto in un senso di inadeguatezza e impotenza, sarà ulteriormente triste e convinto di essere inutile per non poter aiutare la sua ragazza in questo momento. Fortunatamente, però, Barbieri troverà conforto e consolazione in Armando. E poi ancora gli spoiler sulla soap svelano che Beatrice scoperte le reali intenzioni di Dante sarà sconvolta e ciò le causerà un terribile incidente. Vittorio e il suo alleato continueranno ad indagare sul Romagnoli mentre Marco e Stefania saranno sempre più innamorati.

Cosa succederà nella soap di Rai1 nelle prossime puntate: nuovi ostacoli per una coppia

Ed infine dalle anticipazioni sulle prossime puntate de Il paradiso delle signore si apprende che i problemi per Marco e Stefania non mancheranno. Infatti Gemma farà di tutto per riconquistare il ragazzo che ama e contro tutto e tutti è convinta di avere delle chance con lui ed invece alla fine scoprirà, nel peggiore dei modi, che è proprio la sorellastra il suo ostacolo più grande.