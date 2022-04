Il paradiso delle signore, anticipazioni 25-29 aprile

Anticipazioni ultime puntate della soap di Rai1: Stefania sotto ricatto

Le anticipazioni sulla settimana finale de Il paradiso delle signore svelano che saranno piene di colpi di scena. Innanzitutto al centro delle trame ci saranno i Colombo con un finale davvero inaspettato. Gemma ha scoperto che Stefania e Marco hanno una storia ed affronta la sorellastra. La giovane cavallerizza avverte la rivale in amore che è pronta a fargliela pagare molto cara: andrà a denunciare la madre Gloria. La figlia della capocommessa a questo punto confesserà ad Irene ad essere pronta a lasciare il giovane Sant’Erasmo pur di salvare la madre ed infatti rifiuterà la sua proposta di fidanzamento. Tuttavia, gli spoiler sull’ultima puntata di stagione annunciano un colpo di scena. Gloria scoperto tutto prima darà dei consigli utili a Marco e poi per evitare che la figlia rinunci al suo grande amore per salvarla va a costituirsi.

Il paradiso delle signore come finisce? Spoiler sulla trama dell’ultima settimana (25-29 aprile)

I colpi di scena non sono finiti qui ma, al contrario, riguarderanno anche molti altri personaggi amati della soap record di ascolti di Rai1. Beatrice una volta risvegliata dal coma non vuole saperne nulla di Dante e farà di tutto per allontanarlo ma, Vittorio capirà che la cognata prova ancora qualcosa per Romagnoli. Nel frattempo quest’ultimo sembrerà davvero cambiato per via di alcuni gesti spiazzanti, prima rinuncia la marchio del grande magazzino e poi si scusa per il suo comportamento con tutto lo staff del grande magazzino ed a questo punto grazie a Vittorio, Dante e Beatrice si riavvicineranno. E poi ancora dalle anticipazioni sulle ultime puntate della soap si apprende che Flora sarà in procinto di partire e lasciare Milano per un nuovo lavoro in America, la giovane dice addio ai colleghi ed amici del Paradiso ma ci sarà un clamoroso colpo di scena finale: Umberto la fermerà all’ultimo minuto perché alla fine tra lei e la contessa sceglierà proprio la giovane Ravasi. Adelaide capirà che il cognato ama la donna tanto da essere disposto a lasciare la Villa per lei ed inizierà a pianificare la sua vendetta che vede anche l’aiuto di un’ignaro Dante che le cederà le quote del Paradiso.

Spoiler fino all’ultima puntata de Il paradiso delle signore: colpo di scena per Marcello e Ludovica

Ed infine dalle anticipazioni fino al 29 aprile della soap si scopre che Marcello lascerà Ludovica, la quale troverà conforto in Torrebruna e partirà con lui per la Grecia ma proprio al momento della partenza il Barbieri correrà dalla giovane Brancia di Montalto per riconquistarla. E poi finalmente ci saranno le nozze tra Anna e Salvo, con qualche problema, dopo che la piccola Irene, affezionata ad Agnese ed Armando, chiederà alla madre di resta a Milano con grande gioia di tutti. E poi ancora alla cerimonia Marco confesserà ancora una volta il suo amore a Stefania.