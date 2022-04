Il paradiso delle signore, anticipazioni 27 aprile: Vittorio trama un retroscena

Anticipazioni puntata di oggi della soap di Rai1: Vittorio trama qualcosa per Dante e Beatrice

Si è giunti alle puntate finali di questa stagione de Il paradiso delle signore e non mancheranno dei clamorosi risvolti. Innanzitutto dalle anticipazioni sulla puntata del 27 aprile della soap si apprende che Vittorio tramerà un piano nascosto per far riavvicinare Beatrice a Dante. Il Conti non ha mai visto di buon occhio il rivale, prima era l’amante della moglie Marta e poi uno speculatore che non si è fatto scrupoli nell’usare la cognata. Adesso, invece, le cose sono completamente diverse, Romagnoli ha dimostrato di tenere realmente a Beatrice, ha restituito il marchio del Paradiso, si è scusato con tutto lo staff del grande magazzino e più avanti farà anche un eclatante gesto con Adelaide. Insomma, Vittorio, vedendo la cognata soffrire, scenderà in campo per riavvicinarla a Dante.

Spoiler Il paradiso delle signore, 26 aprile: Umberto dichiara il suo amore a Flora

Grandi colpi di scena nella puntata di oggi de Il paradiso delle signore li riserverà anche il commendatore Guarnieri. Flora, è innamorata di lui da tempo ma il commendatore non si è mai sbilanciato nei suoi confronti rimanendo sempre diviso tra la giovane stilista e la cognata Adelaide. La Ravasi, quindi, complice anche un’importante opportunità lavorativa ricevuta oltreoceano ha deciso di lasciare Milano e partire per gli Stati Uniti. Tuttavia i suoi piani andranno diversamente perché l’uomo prenderà un’importante decisione per quanto riguarda la vita sentimentale. Umberto sceglierà Flora. Il commendatore la fermerà giusto in tempo prima che s’imbarchi per il volo e le dichiarerà il suo amore.

Anticipazioni soap opera di Rai1: Ferdinando consola Ludovica, Stefania in crisi

Ed infine dagli spoiler su Il paradiso delle signore si scopre che Ludovica, dopo essere stata lasciata da Marcello, troverà consolazione in Ferdinando. La coppia si dirà addio definitivamente o ci sarà un colpo di scena finale? E poi ancora al centro delle trame ci sarà anche Stefania e il ricatto di Gemma. La giovane Venere sarà sempre più combattuta sulla scelta da fare, se stare vicina al suo innamorato Marco o se lasciarlo per salvare la madre del carcere. La scelta sembra scontata, però, la Colombo dopo aver ritrovato la madre dopo molti anni non ha intenzione di perderla.