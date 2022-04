Il paradiso delle signore, anticipazioni 26 aprile: addio di Ludovica e Marcello

Anticipazioni puntata di oggi de Il paradiso delle signore: Marcello lascia Ludovica

Siamo giunti alla quart’ultima puntata di questa stagione della soap opera record di ascolti di Rai1 e non mancheranno grandissimi sorpresa e risvolti inaspettati. Uno di questi è senz’altro la fine della storia d’amore tra Ludovica e Marcello. Nella puntata del 26 aprile, infatti, Marcello lascerà la sua ragazza per vari motivi. Innanzitutto il giovane ha sempre sofferto la differenza di classe sociale tra lui e la sua ragazza. Quest’ultima è ricca, figlia di buona famiglia con un nome importante nell’Italia degli anni ’60 mentre lui è di umili origini e con un passato burrascoso alle spalle, ha infatti avuto problemi con la giustizia. A complicare il tutto c’è stato anche l’arrivo di Ferdinando di Torrebruna, ricco armato che sin da subito è rimasto affascinato da Ludovica, oltre che infine la difficile situazione economica.

Spoiler puntata del 26 aprile della soap di Rai 1: Stefania a un bivio, Dante si scusa

Le anticipazioni sulla puntata di oggi de Il paradiso delle signore, svelano anche altre spiazzanti novità. Stefania dopo il duro scontro con Gemma si troverà in un difficile bivio: scegliere l’amore con Marco o rinunciare al ragazzo per salvare la madre Gloria dal carcere? Della sua difficile situazione e del ricatto della sorellastra ne parlerà con la sua amica Irene ma la sua scelta l’ha già fatta è decisa a salvare la madre, ritrovata dopo tanti anni. E poi ancora dagli spoiler sulla prossima puntata si scopre che Dante, dopo aver rinunciato a tutte le quote del magazzino, si scuserà con tutto lo staff. Beatrice, però, dimessa dall’ospedale e ospite di Vittorio per il momento non vuole saperne niente di lui.

Anticipazioni nuova puntata de Il paradiso delle signore: Flora saluta tutti pronta a lasciare Milano

Ed infine dagli spoiler sulla puntata del 26 aprile del daily di Rai1 si apprende che Flora, dopo la scelta di Umberto, è pronta a lasciare Milano e trasferirsi in America, dove ha ricevuto un’ottima proposta lavorativa. La stilista prima di partire deciderà di salutare tutti i suoi colleghi e amici del Paradiso ma, come reagirà Umberto al suo addio?