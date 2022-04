Il paradiso delle signore anticipazioni: Flora tiene testa ad Adelaide

Anticipazioni Il paradiso delle signore, spoiler nuove puntate: clima teso tra Adelaide e Flora

Dagli spoiler sulle prossime puntate de Il paradiso delle signore si scopre che le tensioni tra Adelaide e Flora non diminuiranno per niente, anzi aumenteranno sempre di più fino a costringere Umberto a fare una scelta. Andato con ordine nella puntata di oggi della soap Adelaide, dopo aver scoperto che Umberto ha regalato degli orecchini a Flora, metterà con le spalle al muro il cognato. Dalle anticipazioni sulle nuove puntate de Il paradiso delle signore si scopre che Adelaide prima avrà un acceso confronto con il Guarnieri e poi affronterà a muso duro anche Flora, ma a sorpresa la giovane Ravasi terrà testa alla Contessa non lasciandosi intimidire per nulla.

Il paradiso delle signore, spoiler prossime puntate: Adelaide si sente tradita da Umberto

Nel dettaglio, dalle anticipazioni sulle prossime puntate de Il paradiso delle signore si apprende che Adelaide, sentendosi pugnalata alle spalle da Umberto, farà di tutto per pungere Flora e dimostrarle di essere al corrente della verità. Da parte sua la giovane Ravasi non sarà per niente intimidita dalla situazione. A smorzare la tensione tra le due donne sarà Umberto che, racconterà ad Adelaide una mezza verità sperando che ciò basti a tenerla buona, ma sarà davvero così? In realtà stando a ciò che ha dichiarato l’attore Roberto Farnesi in una recente intervista nelle puntate finali del Paradiso non mancheranno delle clamorose sorprese e se ne vedranno delle belle.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: Vittorio sotto choc per Beatrice

Non solo Umberto, Adelaide e Flora, dalle anticipazioni sulle prossime puntate de Il paradiso delle signore si scopre che al centro delle trame ci saranno anche Beatrice che avrà un terribile incidente e Dante con il suo piano contro il dottor Conti. A sua volta Vittorio sarà sotto choc per ciò che succederà alla cognata.