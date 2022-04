Il paradiso delle signore, clamoroso spoiler di Dante: “Succederà l’Apocalisse”

Luca Bastianello il giovane attore che impersona Dante Romagnoli della soap di Rai1 è stato ospite nella puntata di oggi, giovedì 14 aprile, del programma di Serena Bortone ed ovviamente ha fornito degli spoiler sulle ultime puntate de Il paradiso delle signore che saranno contraddiste da innumerevoli colpi di scena spiazzanti e destabilizzanti. L’attore ha anticipato:

Mentre il suo personaggio lo ha descritto così:

“Dante è un po’ malvagio e cattivello. È combattuto tra la strategia e il piano che sta portando avanti e le emozioni che comincia per provare per una donna”

La donna in questione è proprio Beatrice Conti.

L’attore è stato ospite del programma di Rai1 con la moglie Kim Vu di origine vietnamita e si è sbilanciato sulla sua vita privata rivelando come i due si sono conosciuti e innamorati. Il Dante di Il paradiso delle signore ha confessato:

“Mi sono innamorato di lei guardando una foto sui social network e ho chiesto a un’amica come fare per conoscerla. L’ho stalkerizzata per un po’ e poi lei ha ceduto. L’ho invitata a Roma in un ristorante. Dopo un mese ci siamo visti e per me è stato amore a prima vita.”