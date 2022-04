Anticipazioni Il paradiso delle signore: Dante ama Beatrice? Il gesto spiazzante

Spoiler sulla soap di successo di Rai1: Dante farà un gesto spiazzante per Beatrice

Continuano le anticipazioni su Il paradiso delle signore e su ciò che accadrà nelle prossime puntate e, soprattutto, nel finale di stagione che si sta sempre più avvicinando. Al centro delle trame, tra i vari personaggi, ci saranno anche Dante e Beatrice e soprattutto si scoprirà quali sono le reali intenzioni del Romagnoli. Andando con ordine abbiamo lasciato la signora Conti vittima di un terribile incidente stradale che ha sconvolto Vittorio ma, fortunatamente, più avanti la donna riprenderà coscienza. A questo punto però i problemi non sono finiti perché Conti, credendo che il rivale abbia solo usato la cognata, gli intimerà di dirle addio. Il Romagnoli, invece, confesserà di essere realmente innamorato di Beatrice e che farà di tutto per dimostrarlo, anche un gesto spiazzante.

Il paradiso delle signore, anticipazioni nuove puntate: Romagnoli rinuncia a tutto quello che ha ottenuto

Qual è il gesto spiazzante che farà Dante nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore? È subito detto. Il Romagnoli si dimostrerà realmente in pena per la sorte di Beatrice soprattutto durante il ricovero in ospedale della donna. All’inizio i medici non daranno buone notizie su una possibile riprese e per questo l’uomo e Vittorio, temendo il peggio, cadranno nello sconforto. Successivamente invece ci sarà un colpo di scena con Beatrice che si risveglierà e che sarà fuori pericolo. Ed è a questo punto che Romagnoli farà un gesto totalmente inaspettato: dopo aver ricevuto la cessione del marchio Paradiso e tante altre agevolazioni da Vittorio sarà disposto a cedere tutto per amore della donna.

Dante e Beatrice si sposeranno? Anticipazioni sui nuovi episodi della soap di Rai1

Quelle sopra elencate sono le anticipazioni ufficiali de Il paradiso delle signore ma ora è possibile dare un ulteriore passo in avanti. Secondo alcuni siti infatti i colpi di scena tra i due protagonisti non sono ancora finiti e nelle prossime puntate potremmo vedere addirittura Beatrice con indosso l’abito bianco pronta a sposare Romagnoli. Del resto lo stesso attore Luca Bastianello in una recente intervista ha anticipato che il suo personaggio subirà una brusca rivoluzione ma non ha chiarito se in positivo o in negativo. Non resta quindi che seguire la soap di Rai1 dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55 e gli ulteriori spoiler.