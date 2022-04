Il paradiso delle signore, quando ritorna Marta? Anticipazioni ufficiali

Anticipazioni finale di stagione della soap: non è previsto il ritorno di Marta Guarnieri

Mancano due settimane al gran finale di stagione de Il paradiso delle signore e dalle anticipazioni ufficiali si scopre che, a dispetto degli spoiler precedenti e delle dichiarazioni di alcuni attori, non c’è traccia del ritorno di Marta. Facendo un passo indietro, il personaggio impersonato da Gloria Radulescu ha lasciato la soap sul finire della scorsa stagione quando, dopo aver tradito il marito Vittorio con Dante, ha lasciato entrambi per inseguire i suoi sogni di carriera in America. I due uomini hanno continuato a farsi la guerra e prossimamente non mancheranno sorprese e colpi di scena. Si era ipotizzato che Conti avesse dei grossi problemi con il magazzino a causa del Romagnoli e che la giovane Guarnieri sarebbe arrivata a Milano per salvare l’ex compagno ma invece gli spoiler ufficiali svelano tutt’altro.

Il paradiso delle signore, spoiler ultime puntate: è caos sul ritorno di Marta

Il mistero sul ritorno della figlia di Umberto nella soap dei record di Rai1 è nato nei mesi scorsi dopo alcune dichiarazioni rilasciate dall’attore Luca Bastianello, Dante, al magazine Gente:

“Il mio personaggio è un uomo d’affari sfaccettato che ha acquistato nuove idee di business e vuole imporle. Si creerà un triangolo amoroso tra lui, Marta e Vittorio.”

Da allora le ipotesi sui possibili svolgimenti nella trama si sono susseguiti. Secondo alcuni siti la giovane sarebbe ritornata a Milano per aiutare il marito contro il rivale, altri ipotizzavano un suo possibile arrivo incinta mentre per altri, dando per assodato addirittura la morte di Beatrice dopo l’incidente sulle scale ,la vedevano insieme a Conti a crescere i figli della donna. Su tutto ciò per il momento le anticipazioni ufficiali de Il paradiso delle signore tacciono.

Tutto pronto per il gran finale di stagione della soap di Rai1: Dante restituisce la quote

E invece dagli spoiler ufficiali su Il paradiso delle signore si apprende che a Dante succederà l’Apocalisse, l’uomo è realmente innamorato di Beatrice tanto da accantonare i suoi propositi di vendetta per dimostrarle il suo amore. E per questo farà un gesto spiazzante, cederà le suo quote del Paradiso alla contessa Adelaide, mentre la signora Conti, spinta da Vittorio, dopo un po’ di titubanza si riavvicinerà al Romagnoli.