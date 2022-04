Il paradiso delle signore spoiler: Gemma ha un’alleata inaspettata contro Stefania

Anticipazioni Il paradiso delle signore, Gemma trova l’aiuto di Adelaide per riconquistare Marco

Mancano poche settimana al gran finale di stagione de Il paradiso delle signore e tutti i nodi verranno al pettine. Dalle anticipazioni sulle prossime puntate de Il paradiso delle signore si apprende che Marco confesserà a Stefania di amarla e per questo, con un clamoroso colpo di scena, lascerà Gemma. La giovane Zanatta, però, non è affatto intenzionata a lasciare la sua preda e far di tutto pur di riconquistare il ragazzo anche chiedere aiuto ad un’alleata inaspettata: la contessa Adelaide. Gemma grazie ad Adelaide riconquisterà Marco?

Il paradiso delle signore, spoiler prossime puntate: Gemma trama contro Stefania

Le anticipazioni sulle prossime puntate de Il paradiso delle signore rivelano che Marco sceglierà Stefania ma la loro relazione sarà piena di ostacoli. Non solo infatti Gemma cercherà di riprendersi il giornalista con l’aiuto di Adelaide ma anche Veronica avrà un piano contro la giovane Colombo. Veronica, infatti, non ha preso per nulla bene la riappacificazione tra Gloria e Stefania, teme che il riavvicinamento tra madre e figlia possa coinvolgere in qualche modo Ezio e dunque mettere in pericolo il suo matrimonio e la sua famiglia. La Zanatta si alleerà con la figlia e non è escluso che nelle puntate finali de Il paradiso delle signore Gloria e Stefania siano in pericolo.

Anticipazioni ultime puntate de Il paradiso delle signore: tensioni e scontri tra vari personaggi

Beatrice vittima di un terribile incidente, l’arrivo inaspettato di Marta, la resa dei conti finale tra Dante e Vittorio e le tensioni tra Adelaide e Flora saranno solo alcuni dei colpi di scena che animeranno le puntate finali de Il paradiso delle signore. Nel frattempo l’appuntamento con la soap record di ascolti è dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55 circa su Rai1.