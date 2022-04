Imma Tataranni 2, svelata la data: ecco quando andranno in onda le nuove puntate

La seconda parte di Imma Tataranni 2 tra rinvii e incognite: finalmente c’è la data

Uno degli esperimenti più strambi fatti da Rai1 per quanto riguarda la stagione fiction, che si avvia verso la conclusione, riguarda Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2. Dopo un clamoroso successo della prima stagione la Rai ha subito deciso di procedere con la seconda stagione. Quest’ultima si compone di 8 puntate. Le prime quattro sono andate in onda dal 26 ottobre 2021 al 9 novembre 2021. Un rinnovato successo incredibile interrotto dalla pausa natalizia. Nelle intenzioni, infatti, la serie sarebbe dovuta andare in onda all’inizio dell’anno nuovo. Poi, invece, si è deciso di spostarla in primavera, per poi piombare nel silenzio. Ebbene, visti gli ottimi risultati della serie la Rai si tiene stretto il prodotto fino all’autunno, quando è più probabile che gli ascolti saranno alti. La buona notizia è che però c’è già la data. La sempre informata pagina Facebook Fiction e Serie tv ha annunciato che Imma torna in onda da giovedì 15 settembre.

Dove eravamo rimasti e cosa succederà?

La prima parte di Imma Tataranni 2 ha portato diverse novità e rivoluzioni nella vita della protagonista e della sua famiglia. Se da una parte l’attrazione con Calogiuri è rimasta invariata, nonostante i tentativi di Imma di tenerlo distante, dall’altra con il marito le cose sono precipitate. Infatti Pietro (Massimiliano Gallo) prima ha avuto una crisi d’identità. Poi è riuscito ad aprire il locale dei suoi sogni, seppur con il parere contrario della moglie. E quando tutto sembrava procedere per il meglio un attentato gli ha distrutto il locale. La Tataranni ha infatti ormai troppi nemici e le hanno voluto lanciare un messaggio ben chiaro. Come se non bastasse nell’ultima puntata andata in onda il marito si è convinto che la moglie lo tradisca con Calogiuri. Riusciranno marito e moglie a ritrovare la complicità di un tempo?

Il protagonista di Imma Tataranni 2 si sdoppia: per Massimiliano Gallo arriva una nuova fiction

Mentre si aspetta il ritorno di Imma Tataranni 2 vediamo quali saranno i prossimi progetti dei protagonisti. Mentre Vanessa Scalera si è avvicinata di più al cinema, Massimiliano Gallo in autunno sarà presente in ben due fiction. Per lui non solo Imma Tataranni 2 ma anche Vincenzo Malinconico, fiction dove per la prima volta sarà protagonista assoluto. La serie andrà in onda sempre su Rai1.