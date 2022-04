Isola, Antonio Zequila smaschera Estefania e Roger: “Storia d’amore a tavolino”

Antonio Zequila sulla prima coppia nata in Honduras: “Storia d’amore fatta al tavolino”

Nel reality di Canale 5 basato sulla sopravvivenza è nata senza ombra di dubbio la prima coppia formata da Roger Balduino e Estefania Bernal. A smascherare i due naufraghi di Playa Accoppiada ci ha pensato il loro ex compagno di gioco Antonio Zequila, durante un’ospitata al format #FreeIsola condotto da Matteo Bortone sulla pagina Instagram di Radio Smeraldo una web radio fondata da Davide Pugliares. L’ex naufrago ha svelato: “Storia d’amore fatta completamente al tavolino, noi dicevamo perchè non vi date un bacio”.



Alla naufraga argentina in realtà piace Jeremias Rodriguez: la confessione dell’attore

Dopo l’eliminazione dal programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, l’ex naufrago Antonio Zequila ha preso parte a una nuova puntata del format #FreeIsola di Radio Smeraldo. L’attore si è espresso sulla storia d’amore nata a Playa Accoppiada tra due concorrenti, svelando dei retroscena. Il 58enne ha fatto sapere che quando si trovavano in albergo i diretti interessati non erano complici come lo sono adesso. Subito dopo l’attore ha detto la sua sulla prova che la coppia ha superato di recente: “In un minuto in mezzo in due non era una prova, io sono stato un minuto, una ragazza come Estefania allenata, e giovane come Roger che ha 35 anni meno di me, non c’entra la fame”. L’ex naufrago poi ha lanciato altre frecciate ai due concorrenti, che stanno appassionando il pubblico con i loro baci:

“La storia non l’hanno creata gli autori, però loro si sono creati la storia nell’albergo si odoravano, non si sono mai baciati, a Estefania non piaceva Roger, a lei piace Jeremias, però ha detto peccato che sia fidanzato, quando stavamo nell’albergo, io sono passato a me non mi hanno filato di pezza, però Estefania ha detto Roger è un bamboccio. Dopo si sono creati questa storia perchè così andranno avanti”.

Isola dei Famosi: “Floriana Secondi è molto logorroica”, parla Antonio Zequila

Durante la chiacchierata, l’attore non poteva non parlare di Floriana Secondi con cui ha avuto dei dissapori in Honduras prendendo le difese di un altro concorrente: “Ha litigato con Nicolas perchè aveva un rasoio per radersi i capelli, l’ha accusato di essere privilegiato invece non era vero, lui è un bravissimo attore che si è calato completamente nei panni del naufrago”. L’ex concorrente ha fatto capire ancora una volta di non sopportare l’atteggiamento della 44enne: “Ha l’addominale scolpito, pensa di essere la più forte di tutti a prescindere e perde sempre, ogni prova che fa, io vinco, prendo diciotto cocchi, aragoste e non ha preso neanche un granchio”. Inoltre il 58enne ha svelato un retroscena sulla naufraga che ha fatto infuriare, e con cui è stato in coppia nel reality: “Sono due anni che mi mandava i messaggi, piangeva che non riusciva a fare l’Isola. Come io ti scelgo ti do l’opportunità di entrare in gioco, invece di ringraziarmi mi rompi pure i cocchi”. L’ex naufrago ha rincarato la dose: “E’ un grillo parlante, molto logorroica“.