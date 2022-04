L’Isola dei Famosi: resa dei conti tra i naufraghi e nuova eliminazione

Clemente Russo e Laura Maddaloni contro Guendalina Tavassi: stasera acceso confronto

Stasera andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. E ovviamente ci saranno tantissimi colpi di scena e anche momenti di grande commozione sia per i naufraghi che per gli spettatori a casa. Cosa succederà? In questi giorni c’è stato un durissimo scontro tra la concorrente romana e i due coniugi a Cayo Cochinos. Difatti proprio questi ultimi hanno attaccato duramente la sorella di Edoardo, la quale non ha voluto condividere i cocchi trovati in spiaggia con tutti gli altri concorrenti. Suo fratello ha cercato di farla ragionare, senza però grande successo. Ovviamente stasera Ilary Blasi metterà i quattro a confronto nella Palapa, nella speranza che possano chiarirsi una volta per tutte.

L’Isola dei Famosi anticipazioni: rapporto molto teso tra mamma e figlio

In questi ultimi giorni anche Carmen Di Pietro ha avuto il suo gran da fare con suo figlio Alessandro Iannoni. Il ragazzo ha infatti deciso di affrontare questa avventura da solo allontanandosi una volta per tutte da sua madre, la quale non l’ha presa affatto bene. E anche ieri madre e figlio hanno discusso molto animatamente. Stasera Ilary Blasi parlerà di tutta questa faccenda con i diretti interessati. Durante la puntata poi tutti i naufraghi dovranno sostenere la prova ricompensa e la prova leader. Si ricorda che chi diventa leader otterrà automaticamente l’immunità e avrà il diritto di mandare un concorrente in nomination.

Fratelli Tavassi, Licia Nunez e Marco Cucolo in nomination: chi abbandonerà la Palapa?

Nella puntata di stasera dell’Isola la conduttrice rivelerà anche chi tra i naufraghi in nomination avrà perso al televoto e dovrà approdare a Playa Sgamada. In base ai vari sondaggi circolati online in questi ultimi giorni pare che a rischiare maggiormente l’eliminazione sia l’attrice, la quale in queste settimane passate a Cayo Cochinos ha già litigato con diversi concorrenti mostrando di avere davvero un bel caratterino. Insomma la puntata di stasera del reality show pare terrà incollati i telespettatori al teleschermo fino all’ultimo. Si anticipa che il 6 maggio sarà anche l’ultima volta in cui il reality andrà in onda di venerdì. Difatti dalla settimana successiva il programma è previsto solo una volta a settimana (lunedì).