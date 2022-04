Isola dei Famosi, è scontro: la battuta di Vladimir non piace a Floriana Secondi

Floriana Secondi si lamenta. Vladimir Luxuria la zittisce: “Non rosicare! Sembri un castoro”

Nella nuova puntata del reality show basato sulla sopravvivenza condotto da Ilary Blasi, la naufraga Floriana Secondi ci ha tenuto a precisare di non essere stata di cattivo umore in questi giorni a causa della nomination ricevuta da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, pur non nascondendo la sua delusione. Dopo che la 44enne si è lamentata sostenendo che nelle clip che mandano in onda gli autori non si vede tutto ciò che accade in Honduras, l’opinionista Vladimir Luxuria l’ha zittita, facendole anche una battuta: “Stai facendo la rosicona. Non rosicare! Sembri più un castoro che una naufraga”. La reazione della naufraga non si è fatta attendere: “Assurdo quello che hai detto, che non accetto le nomination”.



Ilary Blasi riprende Floriana Secondi nella nuova puntata: “Carmen ha ragione”

Floriana Secondi nella scorsa puntata del programma basato sulla sopravvivenza, ha dimostrato di non aver gradito la nomination ricevuta da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni. Dopo che è stata mandata in onda una clip in cui lei si è sfogata affermando: “Sto cercando di gestire questa rabbia repressa di ferite che non curerò mai, mi sono resa conto di avere ancora dei crateri aperti nel mio cuore, in questa esperienza sono sola”, la stessa ha rotto il silenzio affermando: “Questo programma non è registrato 24 su 24, viene montato su in un modo e non è così, io non ce l’avevo con il gruppo, con Alessandro sono stata come una mamma, io sono figlia del reality, non sono arrabbiata per la nomination, il programma non monta quello che succede, a volte vengono presi dei pezzi di qua e di là, e io sembra che sono una pazza”. Non si è fatta attendere la replica di Alvin: “Mi sento di dover difendere quello che accade”. A questo punto la 44enne ha precisato: “Non ce l’avevo con il gruppo, io vengo da un altro reality”. Ilary Blasi ha ripreso la chiacchierata naufraga:

“C’è tutto un daytime, appena ti hanno nominata ti sei lamentata, Carmen ti ha anche detto mi dispiace, ha ragione. Delle volte tu non ascolti”.

L’Isola dei Famosi, la naufraga si arrabbia con l’opinionista: “Ma che stai dicendo”

La chiacchierata naufraga ha continuato il suo sfogo: “Sono impulsiva, mi è dispiacito che mi avesse nominata, è un sistema a cui non mi ci abituo, ho sentito delle situazioni, vivendo qui con loro sappiamo qual’è la realtà, e tante volte ne può uscire un’altra”.

La 44enne è stata provocata da Vladimir Luxuria, che questa sera si è messa a rincorrere Nicola Savino: “Ti volevo chiedere se prima di partecipare a questa edizione, hai mai visto una puntata delle scorse edizioni? Per questo che non sapevi delle nomination, sei andata all’isola a occhi chiusi, senza sapere che persino tu puoi essere nominata”. La concorrente in coppia con Clemente si è difesa: “Mi stai dando del castore che rosica, ma che stai dicendo, io ce l’avevo con il programma non con il gruppo”.