Vladimir Luxuria rincorre Nicola Savino: è successo a L’Isola dei Famosi

Vladimir Luxuria ha reagito così alla battuta di Nicola Savino: lo ha rincorso per lo studio!

Nuova puntata de L’Isola dei Famosi stasera dalle 21.30 su Canale5 con la conduzione della bellissima Ilary Blasi e dei suoi due opinionisti e, come ha detto espressamente lei, se le coppie di naufraghi sono destinate a scoppiare per poi creare due gruppi ben distinti sulle bianche spiagge dell’Honduras, di sicuro l’unica coppia che non esploderà è quella formata da Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Il primo le ha fatto una battuta: “Siamo come la cozza e lo scoglio. Io sarei lo scoglio…” e allora lei lo ha rincorso per lo studio alzando la borsetta al fine di lanciargliela contro. Lui è scappato, correndo attorno alla conduttrice, con il sorriso stampato in volto. Insomma, mai come quest’anno la coppia di opinionisti funziona e rende la diretta fantastica da vedere il lunedì e il giovedì in prima serata.

L’Isola dei Famosi, Alvin aggiorna sui naufraghi: “Vissuto un weekend difficile”

E dopo la battuta a Vladimir Luxuria, che in passato ha fatto una grande rinuncia, detta dal suo collega in diretta nel reality show di Canale5, la conduttrice ha chiesto all’inviato Alvin cosa fosse successo in questi giorni in Honduras. Lui ha aggiornato sulla situazione dei naufraghi dicendo che hanno “vissuto un weekend difficile” e che alcuni hanno avuto dei cortocircuiti anche poco prima dell’inizio della puntata. Lui sta bene, ma i naufraghi sono apparsi piuttosto provati. D’altronde L’Isola è un reality davvero difficile da affrontare.

Ilary Blasi avvisa i concorrenti dell’Isola: “Non vi vedo convinti”

La conduttrice Ilary Blasi ha guardato in faccia i naufraghi e quando ha sentito da loro che stavano bene ha commentato dicendo che non li vede molto convinti. Tante tensioni sono nate sull’Isola in questi giorni e Floriana Secondi ha continuato a ribadire di esserci rimasta male per la nomination quando invece Carmen Di Pietro ne ha dovute affrontare di diverse senza mai lamentarsi. Nel corso della serata le coppie scoppieranno e saranno divise in due gruppi ben distinti: insomma, saranno gli uni contro gli altri e se ne vedranno di sicuro delle belle.