Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi delusa dal fratello: “Non hai sentimenti”

Guendalina Tavassi perde le staffe con il fratello Edoardo a L’Isola: “Sei una mer**”

Giovedì scorso sono arrivati a Cayo Cochinos anche Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo. I due, dopo essersi ambientati, hanno subito avuto un’animata discussione in queste ore, lasciando a bocca aperta tutti i naufraghi dell’Isola dei Famosi lì presenti. Il motivo? In pratica Guendalina si è molto offesa per il fatto che suo fratello non abbia fatto mistero che qualora la produzione decidesse di divederli continuerebbe il gioco senza problemi:

“Se a me scoppiano da te io questa esperienza non la continuo…Tu invece mi hai detto che avresti continuato…Sei una mer**! Non hai sentimenti, non ti interessa niente…”

Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi avverte la sorella Guendalina: “Non provare ad entrare nella mia testa”

Questa uscita di Guendalina Tavassi ha fatto andare su tutte le furie suo fratello Edoardo a L’Isola dei Famosi. Difatti quest’ultimo ha iniziato ad urlarle contro asserendo che non deve permettersi di dire certe cose sul suo conto:

“Tu non devi entrare nel mio cervello…Non lo sai…Stai zitta, zitta! Fammi parlare…”

Il fratello di Guendalina Tavassi ha poi rammentato alla sorella che questo è semplicemente un gioco: “Se vinci tu o vinco io va bene uguale…Ricordati che siamo una squadra…” Ma Guendalina, la quale è stata asfaltata da Arianna David, è rimasta ferma sulle sue posizioni: “Non c’entra la vincita…E’ una questione di sentimenti…Non ce la farei a stare sola qua senza sapere dove sei finito…”

Edoardo smaschera Guendalina Tavassi a L’Isola dei Famosi: “A casa riesci a non vedermi anche per sei mesi”

Edoardo Tavassi non ha comunque perso il self control cercando di mettere in difficoltà Guendalina:

“Ma se a casa riesci a non vedermi anche per sei mesi…Adesso qua non riesci a vedermi per un mese? Ma non ho capito davvero…”

A mente fredda Guendalina ed Edoardo Tavassi hanno poi fatto pace all’Isola dei Famosi.