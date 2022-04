Isola dei Famosi: “Ho sofferto”, Patrizia De Blanck lo racconta dopo anni

Scritto da Alessio Cimino , il Aprile 25, 2022 , in Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi, l’ex naufraga lo ammette per la prima volta: “Bella esperienza, ma è stata dura”

Patrizia De Blanck ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Vero. Ed in questa circostanza la popolare nobildonna ha parlato della sua esperienza nei panni della naufraga del reality show vip ai tempi condotto da Simona Ventura su Rai2. La donna non ha fatto mistero che è stata una delle esperienze più belle della sua vita, aggiungendo però che purtroppo ha sofferto molto: “E’ stata un’esperienza sicuramente sofferta…Sono arrivata fino in fondo, ma è stata dura….” Proprio nel reality ha anche conosciuto il bidello Carlo Capponi, che purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa. E su quest’ultimo ha dichiarato: “Si era innamorato di me…Mi divertivo tanto a dargli lezioni di bon ton…”

Patrizia De Blanck parla della sua esperienza nel reality show di Alfonso Signorini: “Mi sono divertita molto”

Successivamente la popolare nobildonna, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Vero, ha anche parlato della sua partecipazione alla penultima edizione del Grande Fratello Vip. E la donna, che pochi giorni fa è stata ospite da Serena Bortone, non ha nascosto di essersi divertita davvero tanto nel periodo in cui ha vissuto nella casa più spiata dagli italiani, dove ha anche avuto modo di conoscere persone davvero splendide, con le quali ha instaurato un ottimo rapporto d’amicizia:

“Lì ho avuto la fortuna di avere compagni di viaggio molto simpatici, come Enock, Elisabetta. Pierpaolo, Maria Teresa…”

La giornalista le ha poi domandato se ha visto anche quest’ultima edizione del reality. E la nobildonna ha subito risposto affermativamente: “Certo che sì…Io amo Alfonso Signorini e il suo stile di conduzione…”

Katia Ricciarelli difesa dalla nobildonna: “Se ogni tanto ha sbroccato è normale”

La giornalista ha poi chiesto a Patrizia De Blanck come giudica il percorso al GF Vip della popolare cantante lirica, che è stata anche molto criticata. La nobildonna ha quindi subito voluto spezzare una lancia in suo favore, asserendo senza indugio alcuno di credere che sia del tutto normale che a volte abbia perso la pazienza: “Se ogni tanto ha sbroccato è assolutamente comprensibile…C’è pizza e fichi là dentro…”