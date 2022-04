Isola, Floriana Secondi se la prende con Estefania: “Devi farti i fatti tuoi”

Estefania fa infuriare una naufraga a L’Isola: “Smetti di fare la populista”

E’ finita anche quest’ultima puntata del daytime del reality show vip. E i telespettatori hanno avuto modo di vedere cosa hanno combinato i naufraghi una volta finita la lunga diretta di ieri sera. In questa circostanza Floriana Secondi non ha certo nascosto di esserci rimasta molto male per essere finita nuovamente in nomination perchè così ha deciso la leader, Carmen Di Pietro. La modella argentina, vedendola così nervosa, ha cercato di farle capire che quest’ultima non ha mai avuto niente nei suoi confronti, ma è stata costretta a nominarla perchè in coppia con Clemente Russo. Tuttavia la verace naufraga non ha voluto sentire ragioni, chiedendo la cortesia alla ragazza di farsi gli affari suoi:

“Non ti devi mettere in mezzo….Ti devi fare gli affari tuoi…Non fare la populista…Ti avviso che mi stai diventando antipatica…”

Floriana Secondi non ha più alcun dubbio: “Me ne voglio andare a casa”

La naufraga de L’Isola dei Famosi ha continuato ad inveire contro tutto e tutti perchè non ha accettato il fatto di essere finita in nomination un’altra volta (e non per colpa sua). La concorrente, sulla quale ha espresso la sua opinione Beatrice Marchetti, è poi arrivata a dire di voler andare a casa perchè stufa di subire per l’ennesima volta un’altra ingiustizia:

“Me ne voglio andare a casa…Non vedo l’ora…Tanto io ho comunque da fare, che vi credete? Ho da fare”

Il suo compagno d’avventura Clemente Russo ha comunque espresso solidarietà nei suoi confronti, asserendo di credere che ci sia rimasta molto male soprattutto perchè a nominarla è stata proprio Carmen Di Pietro, con la quale ha legato molto in queste settimane passate a Cayo Cochinos.

Carmen Di Pietro si difende: “Non ho niente contro di lei, questo è il gioco”

Estefania è poi andata dalla leader a dire che la concorrente romana si è molto arrabbiata per la sua nomination. Tuttavia la popolare showgirl ha fatto spallucce, asserendo dapprima di non avere comunque niente nei suoi confronti, e successivamente ha puntualizzato che queste sono le regole del gioco e così vanno accettate: “Ma queste regole valgono solo per me? Io sono andata tre volte…” E anche gli altri naufraghi hanno espresso perplessità nei confronti della verace naufraga.