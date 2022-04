Floriana Secondi, una ex naufraga non ha dubbi: “Ci saremmo prese a pugni!”

Una ex concorrente non ha dubbi: “Io e Floriana Secondi ci saremmo prese a pugni!”

Beatrice Marchetti una ex naufraga della scorsa edizione del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, è stata ospite di una nuova puntata del format dedicato al programma condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri sul portale Mediaset Infinity. La modella bresciana ha rotto il silenzio su Floriana Secondi, una delle concorrenti più discusse a pochi giorni dallo sbarco in Honduras. La 26enne ha fatto sapere che lei sicuramente non sarebbe andata d’accordo con l’ex gieffina, dato che ha affermato: “E’ molto forte, bella pesantina, da sola con lei ci saremmo prese a pugni!“.



L’Isola dei Famosi: “Floriana Secondi o la ami o la odi”, parla Beatrice Marchetti

Tra gli ospiti del programma Isola Party mentre su Canale 5 andava in onda un nuovo appuntamento del reality show, c’è stata una ex naufraga. Beatrice Marchetti per iniziare, si è espressa sulla novità di questa edizione, cioè sul fatto che i concorrenti stanno gareggiando in coppia: “Secondo me è vincente, io ci andrei assolutamente con mia mamma o con mio papà, la rifarei con qualcuno della mia famiglia o con un amico”. La modella riguardo all’esperienza vissuta in Honduras invece ha dichiarato: “Mi ha tirato fuori la grinta, anche poi nelle relazioni”. A proposito delle coppie, la 26enne non ha nascosto di avere una preferenza: “Mi piacciono Carmen e Alessandro, questo rapporto burrascoso, mi ricorda un po’ mio papà, le gelosie”. Successivamente dopo aver assistito al litigio tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez, l’ex concorrente ha ricordato i dissapori avuti con Vera Gemma e Miryea Stabile in Honduras: “Erano successe delle diatribe, hanno dato la colpa a me, non ci siamo capite”. Sempre rimanendo in tema, si è espressa su Edoardo Tavassi che ha avuto diversi dissapori con la sorella: “Lui è fortissimo, lo adoro, forse qualche chilo l’ha buttato giù”. La modella poi ha detto la sua su Foriana Secondi, che di recente ha fatto un pesante attacco ai naufraghi:

“La devi bere tutta di un sorso, o la ami o la odi. Però queste personalità sono quelle che poi funzionano perchè vincono nelle prove, a me piace anche vedere la donna forte, che sa il fatto suo, quindi vediamo come si evolve”.

L’ex naufraga rimprovera i concorrenti più deboli: “Sanno che è un reality di sopravvivenza”

L’ex naufraga dopo aver visto il litigio tra Jeremias Rodriguez e Ilona Staller, e Lory Del Santo confermare di aver detto che gli altri naufraghi tendono ad eliminare i più deboli, ha fatto un rimprovero ai concorrenti: “Riguardo alla discussione che c’è stata dico che queste persone un po’ più anziane sanno che è un reality di sopravvivenza, dico il minimo”.