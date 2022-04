Isola, Roberta Morise smentisce Lory Del Santo: “Non abbiamo chiarito nulla”

La versione di Lory Del Santo smentita da Roberta Morise: “Non abbiamo chiarito nulla”

Dopo essere stati eliminati nella nuova puntata de L’Isola dei Famosi, Lory Del Santo e Marco Cucolo sono finiti a Playa Sgamada. Roberta Morise ha subito smentito la versione della 63enne quando ha fatto sapere a Ilary Blasi che hanno avuto modo di parlare, visto che ha zittito la naufraga sottolineando: “Non abbiamo chiarito nulla”.



Isola, la compagna di Marco Cucolo criticata da Roberta: “Ha fatto il suo solito spettacolo”

Ad avere la peggio al televoto questa sera sono stati Marco Cucolo e la sua compagna. La nota showgirl italiana quando ha messo piede a Playa Sgamada ha rotto il silenzio su Roberta Morise, che non la reputa sincera: “Abbiamo chiacchierato almeno dieci minuti, non mi ha accolto molto bene però me lo aspettavo, sono convinta che con lei mi potrà spiegare”. Quest’ultima ha subito fatto chiarezza: “Ho dimenticato il tappeto rosso, non l’ho trovato, non ho parlato con nessuno, ho parlato con Marco”. Lory non appena ha sottolineato: “Abbiamo parlato tutti insieme”, è stata criticata dalla naufraga di Playa Sgamada:

“Non ho parlato con lei, ha fatto il suo solito spettacolo, ha parlato sempre di nomination ma niente di personale. Non ho niente da chiarire sino a quando non viene fuori la vera Lory!”.

Lory ha chiarito: “Mi è stata fatta la domanda cosa è successo che ci ha portato qua e l’ho spiegato, ho detto siamo stati eliminati”.

Lory si difende prima di approdare a Playa Sgamada: “Non mi considero una persona debole”

Sempre quando è approdata a Playa Sgamada, Lory Del Santo si è espressa sul fatto di giocare da adesso come concorrente singolo e non in coppia con il compagno Marco Cucolo: “Mi dispiace non stare con lui, però sono convinta che ogni essere umano vale la pena di essere scoperto”. Quest’ultimo invece ha detto: “Da un lato perdo il mio punto di riferimento, però lo sapevo, già vediamo cosa sono capace di fare da solo”.

Intanto sempre questa sera la showgirl italiana si è difesa sul fatto che Clemente Russo l’ha considerata poco efficiente in questi giorni: “Non mi considero una persona debole”. Quest’ultimo si è spiegato: “Era venuta da me per chiarire perchè l’avevo nominata, le ho detto cerco di tenere a differenza di Nicolas, io cerco di nominare non i più deboli, quelli meno efficienti alla sopravvivenza”. Nonostante ciò il bacio di giuda la naufraga non l’ha dato allo sportivo: “Perchè rispetto tantissimo Floriana, per me non esiste la vendetta ma solo la considerazione”.