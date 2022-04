L’Isola dei Famosi, Laura Maddaloni affondata da Giacomo Urtis: “Ha esagerato”

Scritto da Alessio Cimino , il Aprile 13, 2022 , in Isola dei Famosi

Giacomo Urtis spara a zero sulla naufraga dell’Isola: “Arrivata in Honduras troppo artefatta”

Il giornalista Armando Sacnhez del magazine Novella 2000 ha chiesto al chirurgo dei vip di esprimere le sue opinioni sulle naufraghe del reality show adventure. Ed in questa circostanza non ha speso parole al miele nei confronti di Laura Maddaloni, asserendo che avrebbe abusato della chirurgia estetica, tanto che in Honduras sarebbe arrivata un po’ troppo artefatta:

“Su di lei potrei dire davvero tantissime cose…Si vede che ha un po’ esagerato con la chirurgia estetica, anche perchè è arrivata a Cayo Cochinos tropo artefatta…”

L’uomo ha poi dichiarato di non aver apprezzato il fatto che si sia presentata nel reality con le ciglia finte e probabilmente con il trucco permanente: “A me queste cose non piacciono tanto…”

Laura Maddaloni e la frecciata del chirurgo dei vip: “Invece di pensare al botox, cambiasse l’acconciatura”

Giacomo Urtis, sempre in questa intervista rilasciata a Armando Sanchez sull’ultimo numero del magazine Novella 2000, ha poi colto la palla al balzo per sferrare una frecciata velenosa nei confronti della naufraga de L’Isola dei Famosi, la quale lunedì scorso ha avuto un acceso confronto con con Lory del Santo. Cosa ha detto? Ha rivelato che invece di pensare al botox, dovrebbe cambiare acconciatura:

“Magari risulterò abbastanza cattivo, invece di pensare al botox, cambiasse il look dei capelli che sarebbe decisamente meglio…”

Il chirurgo ha poi comunque puntualizzare di star scherzando: “Mi auguro non si offenda altrimenti sono guai…”

L’Isola dei Famosi, arriva il consiglio alla naufraga: “Dovrebbe diminuire alcuni gonfiori sul viso”

Il chirurgo ha poi concluso questo suo intervento sull’ultimo numero del magazine Novella 2000 dando un prezioso consiglio alla moglie di Clemente Russo. Difatti l’uomo è convinto che se diminuisse determinati gonfiori sul viso starebbe molto meglio:

“Le suggerisco di mirare a un effetto più naturale, di diminuire alcuni gonfiori che ha sul viso…”

Una volta tornata dall’Honduras metterà in atto i consigli dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip? Chissà, intanto in poche settimane è già riuscita a conquistare le simpatie della maggior parte dei telespettatori del reality show adventure condotto da Ilary Blasi.