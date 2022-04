Italia Si, tensione in diretta: Mauro Coruzzi e l’ospite dato per morto…

Danilo Bertazzi (ex Tonio Cartonio della Melevisione) e la terribile fake news sulla sua morte

Chi non ricorda Tonio Cartonio, famoso personaggio della Melevisione alcuni anni fa? Il suo vero nome è Danilo Bertazzi e oggi è stato ospite di Marco Liorni a Italia Si, dove ha raccontato l’incredibile vicenda che lo ha coinvolto in prima persona, danneggiando non poco la sua carriera: in passato si è sparsa erroneamente la voce che fosse morto… Tuttavia, come riportato anche da TvBlog, nel corso dell’intervista oggi c’è stato un piccolo momento di tensione con Mauro Coruzzi, a causa di un’affermazione che l’ospite è sembrato non gradire, alla quale sono poi seguite le scuse. “Secondo la fake news che si è diffusa anni fa, io ero morto per tossicodipendenza” ha raccontato Bertazzi.

Italia Si: Mauro Coruzzi azzarda un’ipotesi su Danilo Bertazzi, ma poi si scusa…

Intervenendo, Coruzzi ai microfoni di Italia Si ha chiesto all’ospite di Marco Liorni: “E se fosse stata una persona vicino a te a diffondere la notizia? […] Ho l’impressione che sia un modo per far rifiorire interesse attorno a te […] Oggi sei qui per parlarne, perchè tirare di nuovo fuori questa storia?”.

Non credo di essere stato io a creare la fake news sulla mia morte, non mettete in giro questa voce

è stata la replica piccata del diretto interessato, difeso da Liorni il quale ha sottolineato che si è svolta un’indagine per capire cosa sia successo e che è stato dimostrato che non si è trattato di un’operazione promozionale, precisando: “Quello che è successo si è rivelato dannoso per la sua carriera”.

Le scuse di Mauro Coruzzi a Danilo Bertazzi: “Mi sono espresso male”

Visto l’intervendo del conduttore del programma, Mauro Coruzzi non ha potuto far altro che scusarsi con l’ospite, asserendo di essersi espresso male e dichiarando: “Farei meglio a stare zitto a volte. Purtroppo mi scappa come i brufoli agli adolescenti! Chiedo scusa”. Marco, rivolgendosi a Danilo, ha invece affermato: “Noi siamo i primi garanti del fatto che tu oggi non sia qui per farti pubblicità. Mauro è fatto così, dice tutto quello che esce fuori”.