Jeremias, frecciata da Francesca Giuliano: “All’Isola grazie alla sorella Belen”

Jeremias accusa Edoardo di farsi mantenere. Francesca Giuliano: “Da quale pulpito!”

Tra i concorrenti del reality di Canale 5 basato sulla sopravvivenza e condotto da Ilary Blasi c’è anche Jeremias Rodriguez. Di recente quest’ultimo si è reso protagonista di una lite con Edoardo Tavassi, e l’ha accusato di farsi mantenere dalla sorella Guendalina. A lanciare una frecciatina al naufrago argentino ci ha pensato Francesca Giuliano, nota al pubblico per essere uno dei volti del game show che vede al timone Paolo Bonolis. La showgirl in un nuova puntata del format #FreeIsola con la conduzione di Matteo Bortone sulla pagina Instagram di Radio Smeraldo una web radio fondata da Davide Pugliares, riferendosi al chiacchierato naufrago ha detto: “Da quale pulpito! Lui sta lì perchè è il fratello di Belen, senza stare a criticare per carità, però è vero. Tutta la famiglia va avanti grazie a Belen quindi”.



Isola: “Jeremias Rodriguez pensava di avere lo scettro!”, parla un volto di Avanti un altro

Il fratello di Belen e Cecilia si è scagliato contro Edoardo Tavassi, facendogli perdere anche le staffe. Quest’ultimo nel corso di una puntata del reality basato sulla sopravvivenza e condotto da Ilary Blasi, ha spiegato per quale motivo è rimasto deluso dal suo compagno di gioco: “Gli ho svelato un segreto molto privato, che ho avuto un momento di difficoltà economica e ho chiesto aiuto a mia sorella, e lui invece l’ha detto davanti le telecamere dicendo che sono un uomo di 40 anni che si fa mantenere dalla sorella”. Cristina Di Tella, una tiktoker, ospite del format #FreeIsola di Radio Smeraldo ha criticato il naufrago, ma prima si è espressa sul fatto che ha ribadito di voler abbandonare il gioco: “Secondo me lui non se ne vuole andare, ha capito che è finita, che i suoi atteggiamenti non sono piaciuti”. A dire la sua ci ha pensato anche Francesca Giuliano: “Brava, concordo. Forse Nicolas gli ha rubato un po’ lo scettro che pensava di avere lui“. La tiktoker ha puntato il dito contro il naufrago argentino: “Fino adesso ha sempre detto agli altri le cose che dovevano essere dette a lui, tipo ad Edoardo tu campi con la sorella, ma tu fino a oggi con tutto il rispetto sei ancora chiamato il fratello di Belen, ti aveva detto una cosa in confidenza, perchè andarlo a dire in puntata, proprio di cattivo gusto”.

Floriana Secondi e il parere dell’amata showgirl: “Non è stata se stessa”

La ragazza anni ’50 di Avanti un altro si è espressa anche su Floriana Secondi: “Secondo la mia opinione te lo dico da telespettatrice, non è stata se stessa, era molto forzata”. La showgirl inoltre ha svelato che in passato le è stato proposto di partecipare al reality di Canale 5: “Ho avuto già l’opportunità circa tre anni fa, ero convinta che poi andavamo tutti quanti a mangiare in albergo, e invece mi hanno spiegato come erano le cose. E’ dura, ma è un’occasione che non mi lascerei sfuggire questa volta”.