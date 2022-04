Jeremias Rodriguez provoca Edoardo, che perde le staffe: “Mi parla dietro”

Alta tensione all’Isola dei Famosi: scontro tra due naufraghi in Palapa

Nelle ultime ore Jeremias Rodriguez ed Edoardo Tavassi si erano chiariti dopo aver discusso animatamente lunedì scorso in puntata. Peccato che questo clima idilliaco tra i due è durato pochissimo. Difatti stasera sono tornati a litigare in Palapa. Il motivo? Il naufrago romano del reality show adventure non ha fatto mistero di essersi assai infastidito dal fatto che il compagno d’avventura argentino pare gli abbia dato del senza pal** perchè non avrebbe avuto il coraggio di dire a Nicolas Vaporidis ciò che realmente pensa:

“Mi continua a dare del senza pal**…Io ho sempre detto tutte le cose in faccia a Nicolas…”

Jeremias Rodriguez spiazzato dal naufrago: “Io non ho mai detto una cosa del genere”

Ha poi preso la parola il naufrago argentino, il quale ha subito rispedito al mittente tali accuse. Difatti quest’ultimo ha dapprima strabuzzato gli occhi, e successivamente ha dichiarato di non aver mai detto una cosa del genere nei confronti del suo compagno d’avventura:

“Io non so nemmeno di cosa stia parlando onestamente…Ho solo chiesto ai miei compagni di essere nominato perchè voglio andare via…Nessuno gli ha detto questo…E’ pazzo…”

Il fratello di Guendalina Tavassi ha invece confermato per filo e per segno quanto detto, arrivando addirittura a giurare su sua nonna: “Ha detto questo…” Tuttavia il naufrago argentino de L’Isola dei Famosi, che ha attaccato nuovamente Nicolas, ha continuato a negare.

Vladimir Luxuria mette spalle al muro il naufrago de L’Isola: “Devi dire la verità”

Jeremias Rodriguez ha poi tenuto a chiarire di avercela invece nei confronti degli altri naufraghi, che dietro le spalle prenderebbero in giro Nicolas, mentre davanti farebbero tanto gli amici. A quel punto l’opinionista è andata su tutte le furie mettendo spalle al muro il concorrente: “Se hai le pa**e devi fare i nomi…Tira fuori le pa**e…” Quest’ultimo però se ne è lavato le mani, limitandosi a dire di non sentirsi in dovere di fare alcun nome: “Io non sono il messaggero di nessuno…Chi sa sa…Non devo fare i nomi…Io comunque le pa**e le ho e come, te lo garantisco…”